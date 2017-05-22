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金泰希嫁對人了 Rain果斷拒絕好友夜店邀約

2017/05/22 20:52

Rain的好友申世鎬打電話誘惑他一起到夜店玩。（合成圖，擷取自Naver TV）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓天王Rain與金泰希交往5年，今年年初終於正式完婚，婚後生活備受關注。近日，Rain的好友申世鎬在節目中，試圖打電話誘惑Rain一起到夜店玩樂，沒想到Rain果斷拒絕對方邀請，讓現場女來賓大讚，「金泰希真的嫁對人了」。

Rain（右）果斷拒絕好友的誘惑，讓現場女來賓大讚金泰希嫁對老公。（翻攝自韓版Harper’s BAZAAR）

申世鎬和Rain兩人曾是JYP娛樂老闆朴軫泳的伴舞，在舞者時期累積深厚的友誼，近日申世鎬在南韓實境節目《分居嗎？分居吧》中，試圖想打電話約Rain上夜店玩，先是暗示對方「哥今天自由了」，但Rain卻直接回應「那就在家睡覺吧」，申世鎬則直接說，「我們去夜店玩吧」，沒想到Rain立刻果斷拒絕，「都老了就在家裡睡覺，休息吧」，但申世鎬仍不放棄，表示今天老婆帶小孩出去了，讓Rain忍不住笑虧他，「又不是20年前了」堅定拒絕對方誘惑。

[3]

Rain的回答也讓現場女來賓大讚，「說得真好」、「金泰希真的嫁對人了」，也有人猜測可能是金泰希不喜歡Rain上夜店，Rain堅定拒絕又不失禮貌的回應，讓網友大讚「真的是好男人」。

相關影片：（影片截取自Naver TV，如遭移除敬請見諒）

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