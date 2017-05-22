豆花妹扮女僕勾引盛竹如 老夫少妻爆笑玩脫衣

蔡黃汝穿上女僕裝，在廣告中與盛竹如搭檔演老夫少妻。（好神拖提供）

〔記者粘湘婉／台北報導〕「豆花妹」蔡黃汝日前接下拖把代言，廣告中她與資深主播盛竹如扮演老夫少妻除了穿上女僕裝大玩勾引戲碼，她更展現小女人味，用「脫」（拖）的諧音與挑逗盛竹如，上演螢幕「床戲」，打情罵俏的場面，讓拍攝現場爆笑聲不斷。

蔡黃汝透露，家人是盛竹如的粉絲，拍廣告前比她還開心，不斷吩咐她一定要拿到簽名，然而她才剛要完簽名，下一秒就因廣告劇情需要，必須拿拖鞋狂K盛竹如的頭，讓她上戲前嚇到皮皮挫。

蔡黃汝、盛竹如在廣告中大玩諧音梗，打情罵俏戲碼讓現場爆笑聲不斷。（好神拖提供）

而盛竹如在廣告中，則飾演妻管嚴的老公，讓蔡黃汝予取予求，更用《藍色蜘蛛網》旁白口吻講出台詞，讓對戲的蔡黃汝全都都要努力憋笑，才能完成拍攝。他面對蔡黃汝猛K他的頭，態度相當大方，不斷表示：「妳大力一點沒關係」，即使蔡黃汝NG近3次，他也發揮幽默感笑喊：｢沒關係，反正你是我的老婆，打是情罵是愛，別忘了我們是一日夫妻百事愛！」展現前輩氣度，讓蔡黃汝直呼感動：｢我又更崇拜盛竹如大哥啦！」