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女星揮別15公分秀髮 中性型男look迷倒網友

2017/05/22 17:56

中谷美紀過去多以中長髮造型示人。（翻攝自modelpress）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕41歲日本女星中谷美紀氣質出眾，日前她為演出新戲《單戀》中的性別認同障礙角色，剪去15公分秀髮，搖身一變成為中性帥氣男，造型曝光後連她自己都笑稱：「我有點擔心演完戲以後，變不回女性怎麼辦。」

中谷美紀為新戲《單戀》剪去15公分秀髮，帥氣造型獲好評。（翻攝自WOWOW電視台）

中谷十多年前曾爆出同志疑雲，甚至還在訪談中自爆：「比起男人，有的時候女性讓我更有感覺。」然而同志傳聞隨著她與男友的戀情曝光，也煙消雲散。她揮別男星渡部篤郎15年戀情後，去年爆出與大8歲德籍中提琴手堤羅菲希納甜蜜交往，2人不顧眾人目光，在大街上摟腰耳語，戀情正甜蜜。

她這次在《單戀》中飾演大學裡的美式足球社團女經理，多年後社團舉辦同學會，她卻以男性身分出席，更自爆曾殺過人。中谷透露為了力求符合角色，除剪去長髮，還花了近2個月時間，天天到健身房報到練肌肉，帥氣型男造型成功迷倒大批網友，就連原著作者東野圭吾也讚嘆被中谷飾演的角色深深吸引。該劇已在6日開拍，預計秋天在日首播。

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