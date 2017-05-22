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閃退青瓦台F4 南韓總統天菜保鑣轉當美髮師

2017/05/22 17:48

南韓總統文在寅身邊的保鑣近日爆紅。（翻攝自allkpop）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓總統文在寅外形英挺，幕僚的顏值更吸睛，與青瓦台民政首席秘書曹國（Cho Kuk，譯音）、青瓦台秘書長任鐘皙（Im Jong-seok，譯音）、在國際間爆紅的天菜隨扈崔榮宰，被網友封為「青瓦台F4」，不過崔榮宰在引起旋風後急流勇退，卸下保護總統的要務，現職髮型屋店長，相當跳tone。

文在寅、曹國、任鐘皙、崔榮宰被網友封為「青瓦台F4」。（翻攝自insightnews）

《京鄉體育》報導，36歲的崔榮宰畢業於龍仁大學保安科，服役於特種部隊10年，任職特戰司令部707部隊的反恐教官，這期間曾被派駐黎巴嫩和阿拉伯聯合大公國，為聯合國維安部隊成員。

今年2月，文在寅還是總統候選人時，本身是文在寅支持者的崔榮宰，與9名特種兵自願組織維安小隊，自費食宿擔任無給職保鑣，未料崔榮宰一夕爆紅，他接受《韓國時報》（The Korea Times）時透露，「雖然感覺不錯，鎂光燈聚焦一直關注，但應該是要注意總統而不是我，我不想出風頭」，並稱只想在幫助文在寅完成長久以來重建國家的夢想，貢獻了自己微小的作用。

崔榮宰與擔任英文老師的妻子育有兩女，停薪期間由太太負擔家計，階段性任務結束後，崔榮宰也離開隨扈崗位，將時間留給妻子和女兒，18日南韓網友爆料，京畿道一間美髮沙龍的負責人正是崔榮宰，照片中他頭頂橘色系微捲髮型，時髦模樣相當吸睛。

崔榮宰被南韓網友曝光髮型師工作照。（翻攝自Money Today）

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