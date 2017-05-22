老公紅包告白「我愛你」 歪扭字跡讓隋棠超感動

隋棠（左）婚後生活相當幸福，時常在臉書分享家庭生活。（翻攝自隋棠臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人隋棠2015年嫁給老公Tony，婚後育有1子「Max」，今年初又喜迎愛女「Lucy」，一家四口幸福甜蜜。隋棠和老公結婚近2年，依舊維持甜蜜感情，夫妻倆時常出去約會，增進生活情趣。隋棠今日透露，議早就收到老公送的紅包，上面還有他親筆寫下「我愛你」的中文字，讓隋棠直呼「這輩子最奇妙的紅包」。

隋棠老公Tony時常做出貼心小舉動。（翻攝自隋棠臉書）

隋棠在臉書透露，老公因為5月20日當天發現許多人在社群網站慶祝，以為是重要的節日，趕緊上網查該送什麼禮物好，但當天Tony又一個人在家顧小孩，不方便出門買花，發現網路上有人說送紅包也可以，所以就包了紅包，但他仍不知道5月20日是因諧音像「我愛你」而來，忍不住認真地問隋棠「520到底是什麼節日」，讓隋棠感到無奈又好笑，「收也不是婉拒也不是」。事後，隋棠也和老公解釋「520」的意義，才讓老公恍然大悟，兩人也說好以後就不用包紅包了。

Tony認真地寫下「我愛你」三個中文字，讓隋棠相當感動。（翻攝自隋棠臉書）

隋棠也在臉書曬出老公送的紅包，只見Tony用扭扭歪歪的字體寫著「Happy 520我愛你」，因為Tony不太熟悉中文，去年9月才開始上中文課，讓粉絲笑虧「上課學這3個字值了」，隋棠也甜蜜回應「就原諒他還是不會寫我的名字」。