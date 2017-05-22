（影音）充滿希望！芬蘭建國百年 國寶品牌精彩歡慶

Marimekko以明亮色彩與豐富印花等招牌設計迎接2017年夏季到來。（Marimekko提供）

〔記者方惠宗／台北報導〕芬蘭時尚品牌Marimekko於芬蘭赫爾辛基（Helsinki）市中心的公園Esplanade Park上演一年一度的時裝秀。在芬蘭歌手Paula Vesala的登台獻唱，烘托Marimekko明亮的色彩和豐富的印花設計，並宣布北歐正式進入充滿陽光的夏季，人們可以盡情享受長達20小時白晝的歡欣氣氛。特別的是，2017年適逢芬蘭於1917年脫離俄羅斯的統治的獨立建國百年紀念，Marimekko以這場連續第26年舉行的時尚盛會錦上添花。

Marimekko於芬蘭首都赫爾辛基Esplanade Park舉行年度公開戶外時裝秀並慶祝芬蘭建國百年。（Marimekko提供）

Marimekko的總裁Tiina Alahuhta-Kasko表示：「1951年開始，Marimekko一直藉由色彩與印花將人們緊密結合起來，為大家帶來美好的文化體驗。我們很高興，超過25年，Marimekko每年都能夠舉辦傳統的戶外時裝秀，並成為我們城市文化的一部分。我們很期待每年五月能與赫爾辛基一同歡慶夏季到來。」

Marimekko於芬蘭首都赫爾辛基Esplanade Park舉行年度公開戶外時裝秀並慶祝芬蘭建國百年。（Marimekko提供）

Marimekko創意總監Anna Teurnell表示：「這個系列向永恆的Marimekko設計致敬。看著重新詮釋的經典服裝至今依然不退流行，在當代女性衣櫥中仍能自然和諧地與嶄新作品對話，充滿著啟發性。」她指出，能將經典的芬蘭設計帶入全新系列，亦是歡慶建國百年的方式。

Marimekko以明亮色彩與豐富印花等招牌設計迎接2017年夏季到來。（Marimekko提供） 芬蘭歌手Paula Vesala為Marimekko大秀獻唱，烘托時尚設計精彩紛呈。（Marimekko提供）

（影片擷取自YouTube，如遭移除請見諒。）

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