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眼睛小錯了嗎？李榮浩被「他」二度虧小眼

2017/05/22 16:18

李榮浩（右）請鄧超幫忙打歌，沒想到反被虧。（合成圖，翻攝自鄧超、李榮浩微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕歌手李榮浩今天二度被鄧超在微博虧眼睛小，這次李榮浩可不像上次可以霸氣回應，只能吃悶虧。

李榮浩先前在電影《乘風破浪》中演出，戲裡被鄧超嗆「敢不敢睜開眼睛」，他凶狠回應「我他媽已經睜到最大了」，讓許多影迷印象深刻。李榮浩近期推出新歌《嗯》，傳訊息問鄧超能否幫忙宣傳，沒想到又被對方玩壞了！

鄧超今天在微博公開李榮浩的私訊，卻在文章當中標注李榮浩，還說「眼睛太小，有代溝」，讓人對鄧超的淘氣沒辦法。從兩人對話截圖看來，李榮浩客氣詢問：「超哥，在嗎？我剛發新專輯的第一主打，能幫我發條微博嗎？」鄧超爽快回答「嗯！哈哈」，對方立刻回覆「對，就這首」。

鄧超接著提到:「幫我寫的那首歌怎麼樣了」，李榮浩回覆：「正在做，快搞定了。」鄧超滿意地表示：「嗯！」但仔細看這2人一來一往的訊息，似乎有點牛頭不對馬嘴。

雖然在聊天中表現好像完全不在狀況內，其實鄧超一轉身就立刻發了一則微博，藉對話幫忙打歌，還仔細找到專輯封面照、歌詞宣傳，當然也不忘自誇，「像我這樣有魅力的人，除了寵著，也沒啥辦法」。

鄧超公開與李榮浩對話畫面，幫忙打歌。（片翻攝自鄧超微博）

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