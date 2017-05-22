Kiwebaby臉書發長文 只希望「有xx的權利」

網友力挺Kiwebaby，要她加油。（圖片翻攝自Barbie Kiwebaby粉絲網頁）

〔記者馮亦寧／台北報導〕偽娘Kiwebaby張朵520才放閃公開新男友，卻爆出是小三橫刀奪愛。Kiwebaby 本人受不了，在臉書上發長文，透露自己的心聲。

Kiwebaby在臉書上劈頭就說，朋友問他：「阿你現在在搞同性戀喔？」，讓她心疼男友像被嚴刑拷打，「要一個異性戀，這樣公開的喜歡一個同性別的對象，然後要面對，親朋好友這麼多錯愕質疑的聲音，到底需要多大的勇氣？」

Kiwebaby痛心在臉書上寫著：「我好希望有一天我們不會再被貼上異類的標籤；我好希望我也能有一般女孩談戀愛的權利；我好希望可以享受平凡的愛情。」接著Kiwebaby感嘆：這對我們來說好奢侈。但願這世界不要太殘忍；但願屬於主流的異性戀們，不要每次看到我們都像看到怪物一樣。

Kiwebaby（左）臉書放閃曬恩愛卻惹來一身腥。（圖片翻攝自Barbie Kiwebaby粉絲專頁）

她認為：我們的性別是與生俱來的，沒有選擇的權利。並且說「性別認同障礙」無法被理解，也許就是因為這世界總覺得只有異性戀才是合情合理的吧！許多網友看見文章紛紛為她加油打氣，要他別管別人的閒言閒語，還說：「真正愛你的人，就不怕這些」、「太在意別人的看法就輸了」、「活出自己」還舉出利菁、金星當例子鼓勵她。