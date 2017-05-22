克里斯潘恩全裸出裕 竟虧蓋兒加朵反應像男人

克里斯潘恩在《神力女超人》一場泡湯出浴戲和蓋兒加朵袒裎相見。（擷取自Youtube）

〔記者許世穎／洛杉磯報導〕來自以色列的蓋兒加朵正式以獨立電影《神力女超人》成為個人代表作，她在片中飾演的黛安娜，和克里斯潘恩飾演的英國間諜「史蒂夫崔佛」，在戰火中激盪出愛火，不過一場他全裸出浴秀肌肉的戲，她因涉世未深超無感。克里斯在洛杉磯接受媒體訪問時坦言為了該場戲勤健身，搞笑抱怨：「但她站在那裡像個男人看著男人！」

蓋兒加朵（左）對克里斯潘恩袒裎相見相當無感。（擷取自Youtube）

克里斯提到該場「泡湯戲」，直說當初知道有這個橋段就覺得「超好玩」，「很多過去的電影像是《魔宮傳奇》，還是《法櫃奇兵》裡也有像這樣有趣的橋段」，他笑說為了這場戲還努力健身，「希望看起來效果不錯」，但無奈蓋兒在片中對於男性不了解，整個超級無感。

克里斯潘恩（左）大讚蓋兒加朵是他見過最美的女人之一。（華納提供）

提到看到蓋兒化身「神力女超人」的感覺，克里斯也說：「我不想聽起來有點沙文主義，但蓋兒是我見過最美的女人之一，她集幽默、智慧、專業於一身，還能夠輕鬆自在地看待自己，這是很難得的組合。」他也強調，她的一切特質對於創造神力女超人一角非常重要，「也對生動刻劃出黛安娜與史蒂夫的愛情故事至關重要，而那就是這部電影的精神所在，實在很迷人。」《神力女超人》5月30日在台上映。