（獨家）許不了么妹淚憶豬哥亮 後台送糖「超和藹」

許不了妹妹葉茱莉弔唁豬哥亮。（記者王文麟攝）

〔記者蔡琛儀／台北報導〕台灣喜劇泰斗許不了轉眼已離世30多年，15日一代秀場天王豬哥亮也因病辭世，兩位台灣重量級甘草人物的離開是演藝圈的巨大損失，今天許不了么妹葉茱莉也特地現身豬哥亮靈堂弔唁，她事後接受本報獨家專訪表示，因為演員姪子周明增的關係，大概7、8歲左右在節目後台第一次見到豬哥亮，當時只覺得他講話很好笑，很可愛，「三句話裡就有一句很好笑的話。」而且對小朋友都非常好，還會買糖果給她吃，是個非常和藹的叔叔。

許不了妹妹葉茱莉弔唁豬哥亮。（記者王文麟攝）

葉茱莉說，已約20年沒再見到豬哥亮，但她因為和許不了年紀相差頗多，不太清楚兩人交情，只知道他們似乎不錯。她說一接到豬哥亮過世的消息足足哭了2天，今由她代表葉家來向豬哥亮致意，特地從北投趕來，來回花了超過1000元的車錢。她在靈堂和豬哥亮說：「妹子來看您了，子孫一定會幫你找個好寶地。」葉茱莉也表示，不管豬哥亮的過去做了什麼，都不能抹滅他對於喜劇藝術的貢獻。但她和豬哥亮的子女們都不認識。

葉茱莉是許不了同父異母的么妹，許不了過世時她才2歲，比周明增還小，因此對許不了的印象僅有兄妹很要好、曾被他抱過。葉茱莉鮮少出現在鎂光燈前，她多年前曾被爆出在酒店上班，但她今也透露自己現在早已離開八大，目前結婚育有2女，在家經營網拍事業，過著平淡幸福的生活。