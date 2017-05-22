哥哥你哪位？SJ東海小卡「跨公司迷航」跑到TWICE專輯中

最近TWICE（右）推出了新專輯《SIGNAL》，沒想到竟有粉絲在專輯內意外拆出隸屬「SM娛樂」的SJ東海（左）小卡，令人啼笑皆非。（合成圖，翻攝自推特、TWICE官方臉書專頁）

〔記者陳昱均／綜合報導〕隨著提供購入正版線上音源的平台越來越多、越來越蓬勃發展，現在實體專輯比起過去要難賣許多，不過南韓則靠著在專輯內附贈「明星小卡」等贈品的撇步，來繼續吸引粉絲購買到出現自己本命為止，而這些小卡可能有單人卡、團體卡、普卡、閃卡等各種卡，團體人數越多，小卡數量也就就越多，加上專輯可能會有A、B、C...等N種不同版本，想要一次出手就買到或者換到自己本命的小卡，絕對不是件容易的事。過去在南韓就曾出現買A專輯卻送B團成員小卡的烏龍事件，但這種情形大多只發生在隸屬同公司的團體間；但令人萬萬沒想到的是，現在的小卡也能「跨公司迷路」了，最近PTT TWICE版上就出現一位拆專輯意外拆出「SUPER JUNIOR」東海小卡的苦主。

TWICE這次的新專輯原本就分3個版本，裡面的小卡、相片、CD也都是隨機分配的，玩法十分複雜，想全部抽到自己的本命也變得十分不容易。（翻攝自五大唱片）

人氣不斷攀升的TWICE，在15日正式推出了第4張迷你專輯《SIGNAL》，這次專輯除了分A、B、C這3個不同版本外，就連小卡、照片，甚至到CD都是隨機分配的，讓粉絲「ONCE」要蒐集到自己本命的難度大幅提升，因此在拿到專輯後，不少人都選擇PO出開箱文來跟大家分享自己拿到什麼，也可以藉此相互交換本命周邊。日前一名PTT TWICE版版友也PO出了自己的開箱文，A版跟C版專輯都成功拆出十分滿意的結果，但B版的開箱結果卻十分玄妙，因為明明買的是TWICE的專輯，竟發現隸屬「SM娛樂」的SJ東海《Magic》版小卡亂入其中，傻眼直呼：「咦？等等，這位哥哥您哪位？ 我買的不是TWICE的專輯嗎？你是不是迷路了啊？」

粉絲在TWICE的B版《SIGNAL》專輯裡，意外發現SJ《Magic》專輯的東海小卡。（翻攝自PTT TWICE版@a60921ya）

不過，也許是東海這條「迷途的小魚」所帶來的好運，專輯內除了走錯棚的東海小卡外，也還是有正常的TWICE小卡，甚至買1送1地出現了2張，讓他忍不住笑稱：「不過我這一張專輯也太多張小卡了吧哈哈哈哈！」而對於開箱結果，這名粉絲則表示：「除了中間迷路走錯地方的哥哥之外，本命命中機率非常高啊」，簡直可說是非常幸運，這搞笑有趣的小烏龍讓其他網友們看了紛紛笑稱：「原來是SJ新專輯開箱文，我以為是TWICE新專輯的呢」、「跨公司迷路也太厲害了吧」、「怎麼迷路到別人的專輯裡了」、「天啊，SMxJYPE跨廠牌合作啊」；這也吸引不少「E.L.F.」前來朝聖，直呼這名粉絲真的太幸運，不過最後這張「迷路的哥哥」小卡也已經被轉贈給有緣人，為此奇妙意外畫下完美句點。

除了意外迷途亂入的SJ東海小卡（中間最右）外，該名粉絲對於開箱結果感到十分滿意，認為本命命中機率非常高。（翻攝自PTT TWICE版@a60921ya）