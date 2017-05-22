賭徒朝聖豬哥亮靈堂 告別式家祭時間變明牌號碼
2017/05/22 14:41
民眾弔唁豬哥亮；圖為一般民眾，並非「賭徒」當事人。（記者王文麟攝）
〔記者曾德蓉／台北報導〕豬哥亮病逝，家屬上週公佈下月20日舉辦告別式，並採道教儀式，讓他「熱鬧一下」，但家祭、公祭時間仍未定，無法送印訃聞；據悉，家屬已在昨天擲筊，徵詢豬哥亮同意，家祭時間很巧妙選在早上6點20分，數字與告別式日期一模一樣。
豬哥亮生前嗜賭，連日來竟有不少賭徒前往靈堂朝聖，告別式日期公布後，還有人聚在角落「算明牌」；據悉，豬哥亮允筊同意家祭時間後，公祭時間仍未決，治喪委員會考量他生前交遊廣闊，在圈內又是天王地位，仍在評估時間，加上訃聞樣式也要擲筊經他同意，最快明、後天才會發出訃聞。
相關新聞
- 謝金晶po牽手照 盼豬爸入夢抱抱
- 楊祐寧悲傷不語 賀一航弔唁撇不合
- 隋棠昨弔唁淚崩 豬哥亮生前為了她「換個太太」！
- （影音）陳勝福、孫翠鳳弔唁豬哥亮：永遠為他留個位子
- （影音）7年前父親同日逝世 龍千玉憶豬哥亮哽咽
- 高雄春天藝術節 少年歌子培育計畫
- 群星弔豬哥亮 民眾圍觀竟問死期簽賭
- （獨家）豬哥亮本尊也可顯靈！鄧麗君走了22年竟「現身」
- 桃園走到板橋送豬哥亮 粉絲熬夜自製應援板緬懷他
- 謝金燕慟缺席頭七 為豬哥亮選唱這首歌
- 豬哥亮入住天堂級「豪宅」 張惠妹的他也長眠於此
- （影音）豬哥亮謝金晶父女情深 3年前手寫信讓豬紅了眼眶
- （獨家照片）豬家兒女好奇金蛾 紛紛拍照
- 豬哥亮病床吐露遺憾 謝金燕將為父秀這橋段
推薦新聞