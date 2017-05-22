賭徒朝聖豬哥亮靈堂 告別式家祭時間變明牌號碼

民眾弔唁豬哥亮；圖為一般民眾，並非「賭徒」當事人。（記者王文麟攝）

〔記者曾德蓉／台北報導〕豬哥亮病逝，家屬上週公佈下月20日舉辦告別式，並採道教儀式，讓他「熱鬧一下」，但家祭、公祭時間仍未定，無法送印訃聞；據悉，家屬已在昨天擲筊，徵詢豬哥亮同意，家祭時間很巧妙選在早上6點20分，數字與告別式日期一模一樣。

豬哥亮生前嗜賭，連日來竟有不少賭徒前往靈堂朝聖，告別式日期公布後，還有人聚在角落「算明牌」；據悉，豬哥亮允筊同意家祭時間後，公祭時間仍未決，治喪委員會考量他生前交遊廣闊，在圈內又是天王地位，仍在評估時間，加上訃聞樣式也要擲筊經他同意，最快明、後天才會發出訃聞。