張捷拍戲曾被逼嘿咻 「我不想，他還在後面頂我」

男星張捷回憶曾有一場戲強暴戲，造成他很大的心理陰影。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人張捷14歲就出道，演出電視劇《孽子》，沉穩超齡的演技被蔡明亮、張作驥等名導發掘，相繼演出多部電影，也憑林書宇導演的《九降風》打開知名度，但在演出該部電影之前，他曾在演出對方執導的短片《海巡尖兵》時，被迫演出霸王硬上弓的戲碼，造成他不小的心理陰影。

男星張捷（右2）最近演出《鐘樓愛人》和周湯豪（左2）、黃薇渟（右1）及孟耿如（左1）合作。（翻攝自臉書）

據《壹週刊》報導，張捷透露16歲時演出《海巡尖兵》，有場戲是他被學長硬帶去和女生發生性關係，他回憶：「那時黃健瑋演我的學長，把我拖去和一個女生發生性關係，我不想，他還在後面頂我。」雖然拍攝之前，黃健瑋有找他做心理建設，他也不以為意，認為「演戲嘛，牙一咬就過了。」沒想到真的開拍後，卻造成當時還未有性經驗的他不小衝擊。

他說：「拍完之後的2、3個月，我陷入一種被強暴的陰影裡，非常非常悶，很難受，造成我陰影的，不是在我面前的女生，而是後面推我的男生。」後來是自己反覆咀嚼和消化這個過程，才逐漸從陰影走出來，並告誡自己：「不管怎樣的戲，都要有充足的心理建設。」也將那次經驗化為表演的養分。