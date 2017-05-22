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注意！《神力女超人》確定沒有片尾彩蛋

2017/05/22 14:23

將於5月30日正式在台上映的《神力女超人》，被確定將不會有任何片尾彩蛋。（翻攝自華納影業Instagram）

〔記者陳昱均／綜合報導〕幾乎只要談到超級英雄片，大家都會期待除了正片之外的片尾彩蛋會帶來怎樣的驚喜，想藉此知道會不會有後續發展的預告，這個現象尤其在漫威的漫改片上最為明顯，彩蛋數量甚至還越來越多，上映近一個月的新片《星際異攻隊2》中，更破天荒地出現了5個，是目前為止彩蛋數量最多的一部超級英雄電影。不過，身為漫威對家的DC，在這方面似乎就不打算與漫威較量，除了先前的《自殺突擊隊》曾出現暗示《正義聯盟》將集結起來的彩蛋外，將於30日正式在台上映的《神力女超人》也已經被製片確定將不會有彩蛋了。

《神力女超人》在全球媒體試片會上獲得高度好評，令人相當期待。（翻攝自神力女超人官方臉書專頁）

《神力女超人》在日前於洛杉磯舉行的全球媒體試片會上，獲得全場觀眾7度鼓掌，不只被讚是「DC最佳電影」，甚至還有人認為足以跟克里斯多福諾蘭的《黑暗騎士》並列，口碑一片叫好。不過由於當時的試片會上並沒有出現片尾彩蛋，《Cinemablend》記者就好奇詢問製片，正式播出後會不會把彩蛋加進去，對方卻斬釘截鐵地回答「不會」，製片查爾斯羅文對此表示：「我不會說我們從來沒拍過彩蛋...因為《自殺突擊隊》中就有一個，但我並不覺得我們會想因為過去都沒有這樣做，而我們現在就得被破這樣做」，不免令人有些失望，因為粉絲們仍希望能從片尾彩蛋得知更多關於《正義聯盟》的劇情鋪陳，但部分影迷則認為只要電影拍得好看，有沒有彩蛋就都無所謂了。

在去年暑假檔期上映的《自殺突擊隊》中，就曾出現一個暗示正義聯盟即將集結起來的片尾彩蛋，讓粉絲十分驚喜。（翻攝自《正義聯盟》官網）

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