印尼饒舌星Rich Chigga姊超正 時尚網紅人氣夯

時尚部落客Sonia Eryka有一個超紅的饒舌歌手弟弟Rich Chigga。（翻攝Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕17歲的印尼「超級饒舌新星」Rich Chigga，因自學英文並錄製饒舌影片《Dat Stick》爆紅，該MV在YouTube甚至有高達4700萬人觀看，就連模仿高手陳漢典都為之瘋狂。比較少人知道的是，這個當紅怪咖Rich Chigga也有一個超高人氣的正妹姊姊Sonia Eryka，以強大的穿搭功力成為國外知名的時尚部落客。

Sonia（右）與Chigga姊弟倆感情甚好。（翻攝Instagram）

論人氣Sonia Eryka還真不輸弟弟Chigga，光是在Instagram上就有16萬人追蹤。Sonia早期以音樂事業為主，時常在 YouTube上分享自彈自唱的影片，近年則轉戰時尚圈，慢慢改分享生活起居及穿搭為主。據悉，她為「Rich Chigga」的形象碩造也出了不少力，除了帶出不少有趣的點子，她也常透過自己的社群影響力幫弟弟宣傳，姊弟情讓人動容。

Sonia是國外知名的時尚部落客。（翻攝Instagram）