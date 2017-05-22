抱著謝金燕謝金晶痛哭 余天：為了小事吵不值得

會余天（左起）、文化部長鄭麗君、常楓等出席關懷演藝人員端午餐會。（記者趙世勳攝）〔記者洪素津／台北報導〕豬哥亮病逝，好友余天、李亞萍悲慟不已，今余天夫婦出席關懷演藝人員端午節餐會，提到好友豬哥亮還是充滿不捨，余天一聽到豬哥亮名字更是臉色一沉，「沒見到他最後一面，我真的很遺憾，為了以前小事真的很『不值』。」李亞萍則是略帶哽咽：「好朋友走了，當然心情很難過。」

余天、李亞萍和豬哥亮是超過40年的好朋友，連同彼此的小孩也都待如親生，日前因接檔節目問題余天和豬哥亮種下心結，豬哥亮逝世前幾天，一通電話兩人破冰，今提到豬哥亮，余天依舊認為當年為小事吵架是相當不值的，感嘆「那時候發生的時候，我就一直在打電話給他，他就是不接，很奇怪，我以為他電話改了，可是我去問又沒有改。」之前有吵過那麼久的架嗎？余天無奈回「以前從來沒有」。

演藝人員端午餐會，石雋（左起）、常楓、文化部長鄭麗君、文夏、周遊等。（記者趙世勳攝）另外，問及會幫豬哥亮舉辦音樂紀念會嗎？余天表示先前都有提到著個問題，不過「他們家裡的人不會讓我們去插手，他們已經什麼都用好了」，語氣略表無奈。李亞萍則是分享當天去豬哥亮靈堂時真的很難受，謝金燕、謝金晶一看到余天，3個人就抱在一起大哭，余天直呼「看到她們哭，我自己眼淚也一直流、一直哭。」李亞萍則說：「他們很親，謝金燕都叫余天『余爸爸』。」