譚詠麟槓上許冠傑 合體開唱先討債

譚詠麟即將在八月與許冠傑合體開演唱會。（香港成報提供）〔記者馮亦寧／綜合報導〕香港兩大歌神「Sam」許冠傑及譚詠麟合體即將而來的演唱會，譚詠麟卻趁機「追債」。

兩人在記者會上笑談風生，譚詠麟還虧許冠傑特別喜歡穿豹紋裝，所以譚詠麟準備穿虎紋裝跟他對尬，順道組個「虎豹別墅」。

即將在八月份舉行的《阿SAM & 阿TAM HAPPY TOGETHER 演唱會 LIVE IN CONCERT》是許冠傑跟譚詠麟第一次合作開演唱會。許冠傑說自己想唱Rock版廣東歌，還叫譚詠麟當「花旦」就好。

香港知名歌手許冠傑熱愛豹紋裝，是他必備服裝之一。（香港成報提供）雖然你一言我一語，處處機鋒，但譚詠麟說，許冠傑是他的偶像，還趁機叫許冠傑還歌債，因為先前譚詠麟趁著當演唱會嘉賓的機會，要許冠傑作曲給他，許冠傑到現在都還沒「交作業」，許冠傑只好回答：「會加緊腳步。」

兩人雖然已經是香港歌壇大哥級人物，但是為了演唱會還是使出渾身解數。記者會上一開始就來個熱門歌曲串燒，讓現場嗨翻天。他們兩人還承諾，這次演唱會會邀不同樂隊的樂手一齊玩，如蓮花樂隊、花花公子、溫拿等。因為演唱會是從8月12日到18日舉行，是否場場都會唱不同歌曲？譚詠麟賣了個關子說：「一定有機會，特別是ending有不同band。」