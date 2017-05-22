（影音）《鐵達尼號》20周年 席琳狄翁重唱主題曲超催淚

席琳狄翁在告示牌音樂獎重新演繹《鐵達尼號》主題曲《我心永恆》。（翻攝自YouTube）〔娛樂頻道／綜合報導〕美國年度音樂盛事「告示牌音樂獎」今天於拉斯維加斯舉行，因今年剛好是電影《鐵達尼號》上映20周年，加拿大情歌天后席琳狄翁受邀出席，演唱主題曲《我心永恆》（My Heart Will Go On），她身穿白色低胸、剪裁特殊的禮服，氣勢磅礡登台，以情感豐沛又優美嘹亮的歌聲，再度完美詮釋這首經典歌曲，獲得全場掌聲雷動。

配上背後螢幕播放的《鐵達尼號》經典片段，現場氣氛氣勢磅礡又感人。（翻攝自秒拍）1997年上映的《鐵達尼號》締造了21億美元的票房奇蹟，也佔據影史最高票房冠軍多年，直到2009年《阿凡達》的上映才打破該紀錄，而電影主題曲《我心永恆》也跟著電影爆紅，除了專輯全球熱賣1500萬張，更獲得奧斯卡最佳原創歌曲及葛萊美獎肯定，為演唱者席琳狄翁奠定天后地位，過了20年，49歲的她再度演繹這首歌曲，該首歌中豐沛的感情，及背後螢幕播放著的《鐵達尼號》經典片段，讓演唱中的她也忍不住眼眶泛淚，但仍努力壓抑澎湃的情緒把歌唱完，順利獲得滿堂彩。

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