文熙俊死不認先有後婚 20年鐵粉爆發怒披露私下惡行喊抵制

文熙俊因為死不認先有後婚，後來被抓包在說謊，讓粉絲失望不已，決定聯合抵制他、未來不再為他應援。（翻攝自news1）

〔記者陳昱均／綜合報導〕南韓男子偶像團體始祖「H.O.T」的成員文熙俊，在去年11月突然宣布將與不久前才以「恐慌症」為由退出所屬女團「Crayon Pop」的成員昭燏閃婚，事發突然，不免被外界懷疑是「先上車後補票」，不過一直到今年2月甜蜜完婚時，2人都還嚴正否認這個傳聞；只是沒想到後來竟被自己打臉，本月8日才宣布其實女方懷有身孕，4天後就光速產下一名健康女娃，雖然喜獲千金，但是卻得面臨粉絲質疑他為何要說謊的窘境，現在更慘被支持自己長達20年的鐵粉們背叛，H.O.T粉絲團日前已經發表聲明今後將聯合抵制文熙俊，只會繼續為文熙俊外的4名H.O.T成員應援，讓他身陷輿論危機之中。

文熙俊（右）今年2月幸福迎娶小自己13歲的昭燏（左），也在本月喜獲千金，但現在卻得面臨粉絲聯合起來杯葛自己的窘境。（翻攝自OSEN）

根據《Sports World》報導，文熙俊粉絲們20日在線上論壇DC Inside的「H.O.T Gallery」版上發表了一篇聲明，認為他因明確欺騙粉絲的事實、展開毫無誠意的演唱會、放送中公開詆毀其他H.O.T成員、不法向粉絲兜售周邊商品、逃稅等劣跡，對他徹底感到失望，由愛轉恨地決定要出面抵制自己過去的偶像；而粉絲們也強調：「此次收回對文熙俊的支持，並不是因為他結婚一事」，不過這些不滿的負面情緒確實是在他結婚生子後才爆發的，死不認「先有後婚」這個行為幾乎可以說是壓垮駱駝的最後一根稻草。

文熙俊粉絲們20日發表了聯合聲明表示將抵制他，未來也只會繼續為文熙俊外的4名H.O.T成員應援。（翻攝自DC Inside H.O.T. Gallery）

這些揚言要抵制文熙俊的粉絲們，也整理了他私下惡行的細節來向外界證明他們不是瞎起鬨的，像是：1. 文熙俊要求粉絲出現在自己上班路上，有粉絲因為請假不容易，就被酸：「假都請不到，幹嘛還要在那個公司上班」2. 文熙俊雖然希望粉絲現身為自己應援，但卻拒絕與她們近距離接觸，曾提出「8公尺之內禁止靠近」的規定 3. 主張自己不是先有後婚，但老婆在婚後3個月就生產，完全就是在說謊 4. 不認真對待演唱會，看著提詞機也還能唱錯歌詞 5. 這些年來，在節目及採訪中提到同團成員張佑赫時，都會故意扭曲對方形象 6. 為了想衝出高收視，就擅自輕率地談論關於H.O.T重組問題，給予歌迷希望卻又讓他們失望 7. 向粉絲兜售劣質周邊，不提供信用卡付款及發票，有逃稅嫌疑...等，每一點都無不展現出粉絲對自己偶像的失望與憤怒之情，令人感慨萬分。

文熙俊雖然喜當爹，但卻身陷輿論危機當中。（翻攝自mydaily）