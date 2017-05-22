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金高恩人緣超好！男神偷偷捧場粉絲見面會

2017/05/22 12:46

金高恩和朴寶劍曾合作過電影和廣告，私下交情非常好。（翻攝自韓網）〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓25歲女星金高恩和孔劉演出電視劇《鬼怪》後人氣翻倍，雖然長相並非典型美女，曾被網友酸長得醜、像路人，樸素又自然的氣質及專業的演技，仍迷倒大批男神，在還沒演出《鬼怪》前就被孔劉點名想合作，還沒接下《奶酪陷阱》前，就被朴海鎮指定為女友的「理想型」，出道5年的她昨在首爾舉辦首場粉絲見面會，不僅吸引大批粉絲參加，底下還藏著男神偷偷捧場。

EXO隊長Suho（左）是金高恩（中）的大學同學，驚喜登場她的粉絲見面會。（翻攝自IG）據《韓星網》報導，原來和她合作過《唐人街》的人氣男星朴寶劍，及和她是大學同學的EXO隊長Suho都驚喜現身見面會，引起現場暴動，朴寶劍出場時解釋：「姊姊傳訊息邀我來參加見面會，但我為了給她驚喜，所以沒有回覆，只透過經紀公司通報了，但我想我的突然登場好像給見面會添麻煩了，真的很抱歉。」而Suho則是登台和金高恩一起跳了《Growl》，將氣氛炒到最高點，拍《鬼怪》而成為好友的男神孔劉及李棟旭雖未能前來，也特地露了VCR祝賀她，展現了她的超好人緣。

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