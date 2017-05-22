才爽報新戀情 Kiwebaby被男友舊愛嗆小三
2017/05/22 11:53
Kiwebaby最近交了新男友，卻被爆是小三。（翻攝自臉書）
〔娛樂頻道／綜合報導〕偽娘張朵「Kiwebaby」張朵在520（諧音我愛你）當天公布新戀情，向男友小武甜蜜喊話：「謝謝你的出現。」引來不少粉絲留言祝福。不過現在小武的前女友小美出面爆料，指控Kiwebaby是小三介入感情，怒嗆他只是因為不紅，所以要炒新聞。
《ETtoday》報導，小美與小武交往已6年，目前正在同居，沒想到小武才離家3天就爆出跟Kiwebaby交往。小美指控Kiwebaby是小三「主動勾引小武」，表示2人不過認識3天，並非Kiwe先前說的「認識一陣子」，更嗆聲：「她只是不紅為了炒新聞，小武跟我說『都是假的』！」對此，Kiwebaby公開自己與男友的對話紀錄證明，小武告訴她與前女友已經分手，「是前女友一直纏著他。」她也表示：「時間會證明一切！」
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