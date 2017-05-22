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老被《RM》班底叫本名好煩惱 宋智孝偷改名慘被笑

2017/05/22 11:38

宋智孝因在節目上太常被劉在錫叫本名，因此常常被人認出來，無法低調，她只好偷偷去改名。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣女星、《RM》班底宋智孝，外表甜美可人卻擁有勇敢又率性的個性，「女漢子」形象深植觀眾的心，但因跟成員太熟，在節目上常直接被叫本名「千成林」，而不是藝名宋智孝，讓她常常被人認出來而不堪其擾，因此決定悄悄去改名，不過新名字卻讓班底超不習慣，無法接受直呼：「太不像她了！」

劉在錫聽聞宋智孝改名是因為他，既抱歉又覺得好笑，認為新名字很不像她。（翻攝自YouTube）最新一集的《RM》中，宋智孝、劉在錫、池錫辰及全昭旻將到俄羅斯進行2天1夜的拍攝任務，4人在機場報到時，地勤喊：「千秀妍小姐！」宋智孝立刻應聲，另外3位成員馬上露出驚訝又困惑的表情看著她，宋智孝才解釋：「因為在錫哥太常叫我本名，被太多人認出來了。」全昭旻忍不住笑說：「嚇我一跳，這名字太溫柔優雅了。」宋智孝一聽又恢復漢子本性：「妳給我安靜！我不想再換名字了！」笑翻粉絲。

 

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