謝和弦讚芬蘭天氣「適合炒飯」 愛妻神回讓他GG了
2017/05/22 10:13
謝和弦和混血老婆Keanna超恩愛。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人謝和弦和混血老婆Keanna結婚1年，還是像熱戀中的情侶般，時常在臉書上曬恩愛，分享夫妻相處有趣的點點滴滴，恩愛模樣讓粉絲超羨慕，夫妻倆在520當天甜蜜出國旅遊，謝和弦不改口無遮攔本性，搞笑大讚芬蘭的天氣很好、「很適合炒飯」，並分享背影照認證他們正在旅行中，不過老婆立刻跳出來虧他：「你知道你岳父會看你粉專嗎？」
謝和弦520當天帶老婆出遊，曬出在飛機上的溫馨合照，隔天又分享背影照，只見他穿著黑色皮外套，手上拿著一罐啤酒，另一手則提著購物袋，要耍帥卻仍貼心幫老婆提購物袋的模樣，man度破表，他還搞笑稱：「冷冷的天氣出大太陽，很適合炒飯！」網友看到都超級激動，直呼：「心情好懷孕機率就高！」狂敲碗他加速做人計畫，希望能儘快看到小阿扣或是小Keanna，也有人搞笑稱：「說不定岳父看到，會要你們沒搞出人命不准回來！」
謝和弦到芬蘭旅遊曬帥氣背影照，還搞笑大讚天氣「很適合吵飯」。（翻攝自臉書）
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