限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

謝和弦讚芬蘭天氣「適合炒飯」 愛妻神回讓他GG了

2017/05/22 10:13

謝和弦和混血老婆Keanna超恩愛。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人謝和弦和混血老婆Keanna結婚1年，還是像熱戀中的情侶般，時常在臉書上曬恩愛，分享夫妻相處有趣的點點滴滴，恩愛模樣讓粉絲超羨慕，夫妻倆在520當天甜蜜出國旅遊，謝和弦不改口無遮攔本性，搞笑大讚芬蘭的天氣很好、「很適合炒飯」，並分享背影照認證他們正在旅行中，不過老婆立刻跳出來虧他：「你知道你岳父會看你粉專嗎？」

謝和弦520當天帶老婆出遊，曬出在飛機上的溫馨合照，隔天又分享背影照，只見他穿著黑色皮外套，手上拿著一罐啤酒，另一手則提著購物袋，要耍帥卻仍貼心幫老婆提購物袋的模樣，man度破表，他還搞笑稱：「冷冷的天氣出大太陽，很適合炒飯！」網友看到都超級激動，直呼：「心情好懷孕機率就高！」狂敲碗他加速做人計畫，希望能儘快看到小阿扣或是小Keanna，也有人搞笑稱：「說不定岳父看到，會要你們沒搞出人命不准回來！」

謝和弦到芬蘭旅遊曬帥氣背影照，還搞笑大讚天氣「很適合吵飯」。（翻攝自臉書）

 

相關新聞

推薦新聞
沒他就沒「賀歲帝」 這貴人比豬哥亮早走一步 沒他就沒「賀歲帝」 這貴人比豬哥亮早走一步
2017/05/22 07:28
來不及送出的禮物 豬哥亮過世前夕謝金晶準備了... 來不及送出的禮物 豬哥亮過世前夕謝金晶準備了...
2017/05/22 07:17
郭書瑤賞臭臉 《通靈少女》最佳綠葉是「他」 郭書瑤賞臭臉 《通靈少女》最佳綠葉是「他」
2017/05/22 06:30
女星結婚險斷指 宴客日直奔醫院 女星結婚險斷指 宴客日直奔醫院
2017/05/22 07:16
蔡阿嘎傻眼！天兵妻遊日掉iPhone 這次竟把這個丟了 蔡阿嘎傻眼！天兵妻遊日掉iPhone 這次竟把這個丟了
2017/05/22 09:10
遭潑漆與親人決裂 名嘴胞妹譏諷「作賤自己」 遭潑漆與親人決裂 名嘴胞妹譏諷「作賤自己」
2017/05/22 09:11
女星大囍日驚傳搶救手指 「卡戒自救」有撇步 女星大囍日驚傳搶救手指 「卡戒自救」有撇步
2017/05/22 07:49
豬哥亮標靶藥丟馬桶 3個月壽命被沖掉 豬哥亮標靶藥丟馬桶 3個月壽命被沖掉
2017/05/22 10:57
蔡康永「想殺了小S」 累積的憤怒爆發了 蔡康永「想殺了小S」 累積的憤怒爆發了
2017/05/22 10:30
被吳宗憲說「北七」 女星收拾玻璃心謝哥願意教 被吳宗憲說「北七」 女星收拾玻璃心謝哥願意教
2017/05/22 09:02
楊祐寧悲傷不語 賀一航弔唁撇不合 楊祐寧悲傷不語 賀一航弔唁撇不合
2017/05/22 06:00
79歲影帝不認老 坎城宣傳新片人氣超旺 79歲影帝不認老 坎城宣傳新片人氣超旺
2017/05/22 07:11
謝和弦讚芬蘭天氣「適合炒飯」 愛妻神回讓他GG了 謝和弦讚芬蘭天氣「適合炒飯」 愛妻神回讓他GG了
2017/05/22 10:13
太妍迷上台灣 誇排字應援好棒棒 太妍迷上台灣 誇排字應援好棒棒
2017/05/22 06:00
Kiwebaby甩情傷 520曬新男友「謝謝你出現」 Kiwebaby甩情傷 520曬新男友「謝謝你出現」
2017/05/22 09:15
吳克群下跪求婚 王心凌羞得快閃 吳克群下跪求婚 王心凌羞得快閃
2017/05/22 06:00
神力女超人不識猛男 無感潘恩裸秀八塊肌 神力女超人不識猛男 無感潘恩裸秀八塊肌
2017/05/22 06:00
女超人神搶救蓋兒 差點棄影回以色列 女超人神搶救蓋兒 差點棄影回以色列
2017/05/22 06:00
結婚容易成悲劇 蘇有朋「開心比名份實際」 結婚容易成悲劇 蘇有朋「開心比名份實際」
2017/05/22 10:51
謝金晶po牽手照 盼豬爸入夢抱抱 謝金晶po牽手照 盼豬爸入夢抱抱
2017/05/22 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.