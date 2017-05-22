蔡康永「想殺了小S」 累積的憤怒爆發了

蔡康永（右）、小S合作的新片即將上映。（資料照，記者潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕蔡康永與「小S」徐熙娣主持多年《康熙來了》，感情、默契好得沒話說，雖然節目已經收掉，但兩人仍以不同的方式合作劇情長片《吃吃的愛》，如今電影上映在即，身為導演的蔡康永也坦言對小S曾有不滿，心中怒譙8千遍髒話，甚至還想把她殺了。

《蘋果日報》報導，蔡康永透露片中有一幕拍高級法國餐廳戲，正當他為了張羅現場布置、燈光及大堆臨演時，他突然接到人在2樓休息室的小S簡訊：「我喝醉了，今天沒辦法拍。」他說：「當時我感到我的火冒到頭髮要燒起來，我就上樓要去看她有多糟，沿路經過辛苦工作人員，我就心想『對不起，今晚你們都白弄了』。但大家看不出我在發瘋，因為我忍在內心獨白說『我要殺了徐熙娣！』，結果到了樓上，S就笑說『怎麼樣，有嚇到你吧？』」

蔡康永與徐熙娣主持多年《康熙來了》，感情好如兄妹。（資料照，記者陳逸寬攝）

雖然內心忿忿不平，但蔡康永還是全都忍吞下來，他透露不發脾氣的秘訣就是看書平靜自己，更提到1本訪問好萊塢16個導演的書，其中15個都說不會在片場發脾氣。此時，小S卻意外抖出鈕承澤：「我以前跟他合作過，他真的很愛摔東西，他以為有攝影機一直對著他，他在演導演的戲，譬如光沒打好，他就罵『我操你X，到底會不會弄啊』！情緒堆疊到覺得這一刻應該得爆炸了，他就大摔自己的椅子，大家全安靜，他就開始抽菸來回跺步，後來發現大概走頭無路，又大摔菸頭，然後自己去把椅子搬回來。我心裡看這一切，想說你何苦呢，演1齣戲沒辦法收尾。」

「豆導」鈕承澤被小S爆料，在片場時易怒、愛摔東西。（記者胡舜翔攝）

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