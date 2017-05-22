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Kiwebaby甩情傷 520曬新男友「謝謝你出現」

2017/05/22 09:15

「Kiwebaby」張朵520公開新戀情。（翻攝臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕前《大學生了沒》班底「Kiwebaby」張朵，過去因為第三性的身分「隆乳留鵰」備受關注，和前男友分手約1年多的她，520（諧音我愛你）當天突然發文放閃，與網友分享自己的新戀情，甜蜜喊話：「謝謝你的出現。」該文引起不少粉絲留言祝福。

據《ETtoday》報導，Kiwebaby新男友名字叫「小武」，她表示因為是520所以想紀念一下，文中她先是感慨去年的520，還因為放不下上一段感情暗自神傷：「我才知道要從一段關係中走出來，需要時間，想要忘記一個人，也可能真的，需要一輩子。」好不容易習慣一個人生活時，今年的520就有新男友陪伴：「謝謝你的出現，讓五月更有五月該有的氣息。」

Kiwebaby放閃新男友。（翻攝臉書）

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