限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

蔡阿嘎傻眼！天兵妻遊日掉iPhone 這次竟把這個丟了

2017/05/22 09:10

迷糊的二伯竟把整個後背包掉在日本電車上，讓阿嘎超崩潰，幸好最後包包原封不動找回來。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕擁有百萬粉絲的網路紅人蔡阿嘎，今年初娶回初戀情人「二伯」，小倆口時常分享夫妻趣事及生活點滴，已出過多本日本旅遊書，堪稱日本達人的他，最近再度帶老婆赴日旅遊兼取材，但他卻娶到一個天兵老婆，上次去東京時掉了手機，這次去竟然整個後背包忘在電車上，裡面放了筆電、現金等貴重家當，所幸被好心人撿到失物招領處，3小時後原封不動拿回來，讓網友忍不住笑虧：「這神經未免太大條了！」

二伯丟失後背包，3小時後就被好心的日本人送到失物招領處，讓阿嘎夫婦超感動。（翻攝自臉書）二伯在臉書上透露，她發現沒拿包包下車之後，小心的跟老公說：「跟你說一件事你不要罵我，我把包包忘在電車上了。」沒想到阿嘎沒罵她，只問：「妳的護照勒？」二伯招供：「在我身上！但是電腦、錢...」，阿嘎則是樂天的笑說：「妳好好笑喔！沒關係啦，護照還在就好！」接著便耐心的陪著老婆到處找包包。

阿嘎對日本熟門熟路，卻常常被天兵老婆搞得哭笑不得，笑翻網友。（翻攝自臉書）但阿嘎透露，其實知道的當下，內心簡直世界末日，因為求助站務員也沒有用，「新宿車站的人潮大概是台北車站的85倍！」只能痴痴的等消息，幸好3小時後，就被好心的日本人送到失物招領處，且完全沒有東西遺失，讓阿嘎感動直呼：「感恩日本、讚歎日本！」二伯也自嘲：「三月掉車票、四月掉手機、五月掉包包，還好還沒生小孩！」

相關新聞

推薦新聞
郭書瑤賞臭臉 《通靈少女》最佳綠葉是「他」 郭書瑤賞臭臉 《通靈少女》最佳綠葉是「他」
2017/05/22 06:30
來不及送出的禮物 豬哥亮過世前夕謝金晶準備了... 來不及送出的禮物 豬哥亮過世前夕謝金晶準備了...
2017/05/22 07:17
（專訪）談金馬特別貢獻獎 小野：不能小看豬哥亮 （專訪）談金馬特別貢獻獎 小野：不能小看豬哥亮
2017/05/22 07:24
奧斯卡影帝佛心來了 提醒車主快繳罰單 奧斯卡影帝佛心來了 提醒車主快繳罰單
2017/05/22 07:25
女星大囍日驚傳搶救手指 「卡戒自救」有撇步 女星大囍日驚傳搶救手指 「卡戒自救」有撇步
2017/05/22 07:49
謝金燕紐約開唱哭喊爸爸我愛你 謝金燕紐約開唱哭喊爸爸我愛你
2017/05/22 06:00
（影音）要求狂野又自然 54歲阿湯哥墜機撞牆自己上 （影音）要求狂野又自然 54歲阿湯哥墜機撞牆自己上
2017/05/22 07:08
楊祐寧悲傷不語 賀一航弔唁撇不合 楊祐寧悲傷不語 賀一航弔唁撇不合
2017/05/22 06:00
被吳宗憲說「北七」 女星收拾玻璃心謝哥願意教 被吳宗憲說「北七」 女星收拾玻璃心謝哥願意教
2017/05/22 09:02
79歲影帝不認老 坎城宣傳新片人氣超旺 79歲影帝不認老 坎城宣傳新片人氣超旺
2017/05/22 07:11
太妍迷上台灣 誇排字應援好棒棒 太妍迷上台灣 誇排字應援好棒棒
2017/05/22 06:00
Kiwebaby甩情傷 520曬新男友「謝謝你出現」 Kiwebaby甩情傷 520曬新男友「謝謝你出現」
2017/05/22 09:15
女超人神搶救蓋兒 差點棄影回以色列 女超人神搶救蓋兒 差點棄影回以色列
2017/05/22 06:00
神力女超人不識猛男 無感潘恩裸秀八塊肌 神力女超人不識猛男 無感潘恩裸秀八塊肌
2017/05/22 06:00
暮光女94酷 穿這樣嗆坎城影展 暮光女94酷 穿這樣嗆坎城影展
2017/05/22 06:00
肖像屢遭盜用 男星忍無可忍「下地獄騙子」 肖像屢遭盜用 男星忍無可忍「下地獄騙子」
2017/05/22 09:32
謝金晶po牽手照 盼豬爸入夢抱抱 謝金晶po牽手照 盼豬爸入夢抱抱
2017/05/22 06:00
金曲歌王心疼謝金晶 攻蛋壓力大 金曲歌王心疼謝金晶 攻蛋壓力大
2017/05/22 06:00
信開黃腔撇禁慾 盼愛女晚婚 狠頒禁愛令 信開黃腔撇禁慾 盼愛女晚婚 狠頒禁愛令
2017/05/22 06:00
阿湯哥525會台粉 「神鬼傳奇日」揭幕巨無霸木乃伊石棺 阿湯哥525會台粉 「神鬼傳奇日」揭幕巨無霸木乃伊石棺
2017/05/22 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.