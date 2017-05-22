蔡阿嘎傻眼！天兵妻遊日掉iPhone 這次竟把這個丟了
2017/05/22 09:10
迷糊的二伯竟把整個後背包掉在日本電車上，讓阿嘎超崩潰，幸好最後包包原封不動找回來。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕擁有百萬粉絲的網路紅人蔡阿嘎，今年初娶回初戀情人「二伯」，小倆口時常分享夫妻趣事及生活點滴，已出過多本日本旅遊書，堪稱日本達人的他，最近再度帶老婆赴日旅遊兼取材，但他卻娶到一個天兵老婆，上次去東京時掉了手機，這次去竟然整個後背包忘在電車上，裡面放了筆電、現金等貴重家當，所幸被好心人撿到失物招領處，3小時後原封不動拿回來，讓網友忍不住笑虧：「這神經未免太大條了！」
二伯丟失後背包，3小時後就被好心的日本人送到失物招領處，讓阿嘎夫婦超感動。（翻攝自臉書）二伯在臉書上透露，她發現沒拿包包下車之後，小心的跟老公說：「跟你說一件事你不要罵我，我把包包忘在電車上了。」沒想到阿嘎沒罵她，只問：「妳的護照勒？」二伯招供：「在我身上！但是電腦、錢...」，阿嘎則是樂天的笑說：「妳好好笑喔！沒關係啦，護照還在就好！」接著便耐心的陪著老婆到處找包包。
阿嘎對日本熟門熟路，卻常常被天兵老婆搞得哭笑不得，笑翻網友。（翻攝自臉書）但阿嘎透露，其實知道的當下，內心簡直世界末日，因為求助站務員也沒有用，「新宿車站的人潮大概是台北車站的85倍！」只能痴痴的等消息，幸好3小時後，就被好心的日本人送到失物招領處，且完全沒有東西遺失，讓阿嘎感動直呼：「感恩日本、讚歎日本！」二伯也自嘲：「三月掉車票、四月掉手機、五月掉包包，還好還沒生小孩！」
相關新聞
- 曬比基尼辣照後返家 二伯撞見蔡阿嘎房間擺充氣娃娃
- 二伯比基尼辣曬蠻腰美尻 蔡阿嘎凍未條說話啦！
- （影音）可惡想去！VR爽看SOD 蔡阿嘎闖18禁「AV包廂」
- （影音）只想啪啪啪！蔡阿嘎雪碧共演18禁片 結局噴飯
- 吃醋二伯變迷妹 蔡阿嘎模仿山下智久變這樣
- 黑盒子。看好戲 年輕新力非常有藝思
- 二伯回娘家定位監控蔡阿嘎 老公行蹤讓她笑哭
- 蔡阿嘎努力存錢買回老家 盼能與天上阿公分享喜悅
- 老婆炫耀合照帥哥 蔡阿嘎回擊超爆笑
- 飛南韓3天撞臉畢書盡 蔡阿嘎自豪變帥了
- 蔡阿嘎飛南韓挺台灣隊 堅拒韓食只吃台灣泡麵
- 台灣10大超人氣Youtuber出爐 「聖結石」沒上榜？
- 台灣星巴克賣比日本貴！蔡阿嘎嚇呆...怒罵「憑什麼」
- 蔡阿嘎拒絕幫忙帶小孩 原因曝光被網讚「暖男無誤！」
- （影音）廢到笑！ 蔡阿嘎「插上這個」20秒做出日式鰻魚飯
- 嘎嫂整理婚禮照 驚見有人在蔡阿嘎主場做這事
- 好正！蔡阿嘎嬌妻二伯 曝光素顏「無碼照」
- 嘎嫂美腿酥胸太火辣 蔡阿嘎婚宴上演「火車便當」
- （圖多）蔡阿嘎老婆「二伯」終於露臉 絕美婚紗曝光！
推薦新聞