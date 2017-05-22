《魔鬼終結者》回來了！阿諾證實要再拍新篇

阿諾史瓦辛格親自證實將再演出新的《魔鬼終結者6》。（翻攝自JoBlo.com）

〔記者陳昱均／綜合報導〕自從由大導演詹姆斯卡麥隆執導、男星阿諾史瓦辛格主演的《魔鬼終結者》電影在1984年上映後，就受到觀眾熱烈歡迎，不僅在之後一連拍了4部續集，也讓阿諾以「T-800魔鬼終結者」的形象深植人心。然而，在2015年上映的最新系列作《魔鬼終結者：創世契機》反應卻不如預期，在美國本土竟然沒有破億，只賣出8976萬美金（約台幣133.8億元），也讓原本打算以這部作為新3部曲開頭的計畫就因此被中止、胎死腹中；不過該片仍在全球市場賣出4.4億美金（約台幣27.2億元）佳績，似乎就讓事情出現轉機，因為阿諾日前在坎城影展受訪時，就親自證實他將再次演出新篇《魔鬼終結者6》，而且最初的導演詹姆斯卡麥隆也將一同回歸，引發熱議。

《魔鬼終結者：創世契機》在北美當地票房不如預期，原本要製作的新3部曲也因此被中止。（翻攝自每日電訊報）

阿諾最近為自己擔任旁白的環境生態保育計錄片《Wonders of the Sea 3D》現身正於法國舉辦中的坎城影展，在接受《Screen Daily》訪問時，他就表示：「《魔鬼終結者》要回來了」，透露最近已經有在跟詹姆斯卡麥隆見面商討這件事，這次他不當導演，而是將以製片的身份參與其中。對於目前進度，阿諾則稱：「目前已經逐漸上軌道了，他（詹姆斯卡麥隆）有很多要怎麼繼續這個續集下去的好點子，而我也會演出這部電影。」

阿諾史瓦辛格（左）日前在坎城影展上親自證實將與詹姆斯卡麥隆一起回歸製作《魔鬼終結者6》。（路透社）

而其實，阿諾早在上月就曾公開談論關於再次拍攝新《魔鬼終結者》一事，說道：「我一直都很期待能再拍另一部《魔鬼終結者》電影，特別是如果這個故事能被編寫得很好，而且還能真正娛樂到整個世界。」目前該片的詳細上映日程等細節都還未被公開，被推論最有可能會在2019年上映，但在《魔鬼終結者5》中飾演莎拉康納一角的「龍皇后」艾蜜莉亞克拉克，早在去年接受《Coming Soon》訪問時，就強調自己確定已經不會再接演任何《魔鬼終結者》系列電影，稱自己有其他更不同角色的工作要接，因此除了主角阿諾外，其餘演員名單也仍有待確定。

雖然阿諾史瓦辛格（右）確定回鍋，不過「龍皇后」艾蜜莉亞克拉克（左）去年早就表示不會再繼續演出該系列電影。（翻攝自Screener）