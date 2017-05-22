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（專訪）談金馬特別貢獻獎 小野：不能小看豬哥亮

2017/05/22 07:24

小野表示對電影的貢獻非僅指對電影藝術成就的貢獻，不能小看豬哥亮。（記者胡舜翔攝）〔記者楊明怡／台北報導〕豬哥亮過世後，至少有10個電影團體連署，希望主演電影從未入圍金馬獎的他，至少在身後拿到一座特別貢獻奬。曾推動80年代台灣新電影浪潮、多次擔任台北金馬影展執行委員的小野表示，對電影的貢獻非僅指「對電影藝術成就的貢獻」，還有很多其他面向，「我覺得不能小看豬哥亮。」

小野說，豬哥亮的表演方式讓他想起當年的許不了（1951-1985），「許不了本身他可以變成一個了不起的超級演員，一個好像美國卓別林這樣演出黑色喜劇、又哭又笑電影的演員。」他感嘆，可惜許不了走紅後拍的都是類似的商業片，不然藝術成就必定不僅於此。

小野表示對電影的貢獻非僅指對電影藝術成就的貢獻，不能小看豬哥亮。（記者胡舜翔攝）「就像豬哥亮，如果他不是拍同類電影的話，他也可以創造一個台灣非常了不起的喜劇演員，他只是後來再出道很晚，電影拍得很少、類型很像而已。」

2011年重返影壇的《雞排英雄》吸金1.4億，2013年《大尾鱸鰻》狂掃4.3億，《大稻埕》（2.2億）、《大囍臨門》（2.5億）、《大尾鱸鰻2》（1.7億）檔檔破億，小野說，「你說豬哥亮拯救台灣電影票房嗎？他有拯救到，現在不管我們怎麼看《大尾鱸鰻》，它就是一部票房飆到幾億的電影。」

「有些觀眾本來不看電影的，豬哥亮把他拉回來看，這些人不看豬哥亮他可能也不看其他國片，所以豬哥亮創造的是另外一個市場，他拓寬了看電影的人口。」

對豬哥亮應拿金馬獎特別貢獻獎的提議，小野認為，「我們不能用一種眼光就是說他好像東西很低俗，而判斷他的價值比較低，我覺得這點真的不對。」

小野表示對電影的貢獻非僅指對電影藝術成就的貢獻，不能小看豬哥亮。（記者胡舜翔攝）據2017台北金馬影展競賽規章，特別獎必須「由兩個電影團體以書面連署推薦一位（每個團體限推薦一次），或由當屆執行委員兩位以書面推薦人選」，通過資格初審後提報執行委員會，若出席三分之二執行委員審議通過，就會頒出獎座，頒發名額不以一名為限。

小野說，「豬哥亮電影我不能說喜歡或不喜歡，但是他本來就是滿足了某個階層，而這個階層也是觀眾之一。」他認為，不該把電影限縮為藝術電影，「你可以說他藝術水準不高，金馬獎不頒給他，他的電影從來沒被金馬獎提名過，它擺不到藝術電影層次，可是它作為商業電影是ok的」，「對電影的貢獻」和「對電影藝術成就的貢獻」是兩個不同的命題，作為一種現象、一種代表，「不能小看豬哥亮」。

小野於影視音實驗教育機構（TMS）授課。（記者胡舜翔攝）

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