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來不及送出的禮物 豬哥亮過世前夕謝金晶準備了...

2017/05/22 07:17

豬哥亮過去力挺謝金晶出唱片。（資料照，豪記唱片提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕豬哥亮15日病逝，女兒謝金晶因在印尼工作，痛失見爸爸最後一面的機會，一路哭回台灣，再飛奔靈堂跪爬進去的情景，讓人鼻酸。其實在印尼時，她一直心繫爸爸，還準備了豬哥亮最愛吃的餅乾，無奈一夕間天人永隔，這份禮物來不及親手送到爸爸的手中。

豬哥亮病逝，女兒謝金晶趕赴靈堂哭倒在地。（記者趙世勳攝）

謝金晶因思念爸爸，昨天凌晨在臉書po文，「今晚您也可以來到女兒夢中，看看我，再抱抱我，牽我的手好嗎？」她身旁的友人透露，她日夜期盼的，就是想再見到爸爸一次、再說上幾句話，才會忍不住如此呼喚，朋友看了都很心酸。

好友王瑞霞也在臉書透露謝金晶的孝心：「14號那天，在印尼回程的夜晚，和金晶開心的準備了小禮物，要帶回給您～金晶雖然來不及送上，但您的笑容，讓我們感覺好像已收到了！」

這份禮物就是豬哥亮生前最愛吃的一款奶油餅乾，只要謝金晶到印尼演出，就必定會買來孝敬爸爸，父女倆會一起吃餅乾、談心，共度許多溫馨時光，有時餅乾吃完了，她還會特地託前去工作的同事多買一些，這次更是滿心期盼要自己帶回來，但是父女倆卻再也無法共享，讓她格外痛心。

謝金晶在印尼時，買了小禮物要給豬哥亮。（翻攝自臉書）

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