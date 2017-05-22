來不及送出的禮物 豬哥亮過世前夕謝金晶準備了...
2017/05/22 07:17
〔記者張釔泠／台北報導〕豬哥亮15日病逝，女兒謝金晶因在印尼工作，痛失見爸爸最後一面的機會，一路哭回台灣，再飛奔靈堂跪爬進去的情景，讓人鼻酸。其實在印尼時，她一直心繫爸爸，還準備了豬哥亮最愛吃的餅乾，無奈一夕間天人永隔，這份禮物來不及親手送到爸爸的手中。
謝金晶因思念爸爸，昨天凌晨在臉書po文，「今晚您也可以來到女兒夢中，看看我，再抱抱我，牽我的手好嗎？」她身旁的友人透露，她日夜期盼的，就是想再見到爸爸一次、再說上幾句話，才會忍不住如此呼喚，朋友看了都很心酸。
好友王瑞霞也在臉書透露謝金晶的孝心：「14號那天，在印尼回程的夜晚，和金晶開心的準備了小禮物，要帶回給您～金晶雖然來不及送上，但您的笑容，讓我們感覺好像已收到了！」
這份禮物就是豬哥亮生前最愛吃的一款奶油餅乾，只要謝金晶到印尼演出，就必定會買來孝敬爸爸，父女倆會一起吃餅乾、談心，共度許多溫馨時光，有時餅乾吃完了，她還會特地託前去工作的同事多買一些，這次更是滿心期盼要自己帶回來，但是父女倆卻再也無法共享，讓她格外痛心。
相關新聞
- 謝金晶po牽手照 盼豬爸入夢抱抱
- （影音）豬哥亮謝金晶父女情深 3年前手寫信讓豬紅了眼眶
- （獨家照片）豬家兒女好奇金蛾 紛紛拍照
- 豬哥亮頭七 兒女靈堂外跑10圈
- （影音）豬哥亮頭七如願「熱鬧一下」 全場笑了謝金晶卻痛哭了
- 黑盒子。看好戲 年輕新力非常有藝思
- 豬哥亮3億賭債有望人亡債滅 謝金燕安全下莊
- 么兒錯過豬哥亮最後一面 澳洲急奔喪抵台
- 重逢豬哥亮才3年 謝金晶跪爬哭進靈堂
- 謝金晶守靈8小時淚崩 豬哥亮靈堂中午開放弔唁
- （獨家）謝金晶哭號跪爬進靈堂 未送豬哥亮「不孝」
- 豬哥亮讚謝金燕不靠爸 激謝金晶：妳很普通
- 豬哥亮驟逝 謝金晶痛哭失聲說不出話
- 豬哥亮一世風流 4段情讓謝金燕糾結18年
- 謝金晶印尼為豬哥亮祈福 王彩樺透露病況較好
- 豬哥亮清晨破冰余天 李亞萍「必見最後一面」
- （獨家）搶先謝金燕開工 謝金晶談豬哥亮病況說...
- 謝金燕赴美開唱恐變卦
- 豬哥亮續命 奇幻漂流50天
- 豬哥亮病房散步 女兒們5月出國復工
- （影音）爆豬哥亮沉迷這事 老友感慨斷了情
- 豬哥亮憂病情 爭取留院-女兒抬槓配音樂 從早聽到晚
推薦新聞