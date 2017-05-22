沒他就沒「賀歲帝」 這貴人比豬哥亮早走一步

雞排英雄讓豬哥亮銀幕聲勢再起。（翻攝自網路）〔記者賀靜賢／台北報導〕「綜藝天王」豬哥亮病逝，他生前提攜後進、有情有義，近日靈堂的弔唁人潮可證。當年豬哥亮「出國深造」10年回來後，最顯著的成績除了綜藝節目，就是一人創下共13億多的台幣票房紀錄，自此被封「賀歲帝」。而這一系列賀歲奇蹟的開端：《雞排英雄》，背後的推手們，都堪稱豬哥亮的銀幕貴人。

該片導演葉天倫算是豬哥亮的後輩，兩人因該片結為好友，豬哥亮在病榻上還託葉天倫替他盯《大釣哥》的尾款，與葉家私交可見一斑。當初，《雞排英雄》會找到豬哥亮，除了葉天倫和妹妹在寫劇本時的構思和角色設定，關鍵人物就是當時的福斯電影司的董事總經理涂銘，一口指定要豬哥亮演出。

涂銘2011年因骨癌過世。（資料照）涂銘當時在籌拍「台灣．人．情」系列電影，因為深知豬哥亮在中南部尤其南部的號召力，因此決定「使出全力」力邀豬哥亮演出，促成了他、葉天倫和豬哥亮的合作，也打響了豬哥亮賀歲作的第一炮。只是，2011年底，涂銘因骨癌過世，享年47歲，電影圈痛失人才；當時葉天倫還特別拍了紀念影片，在涂銘的告別式上放映，「沒有涂銘，就沒有雞排英雄」。