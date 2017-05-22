（影音）謝金燕喊「Daddy」數度淚崩 豬哥亮聽到了嗎

謝金燕昨強打精神演出。（翻攝YouTube）〔記者蔡琛儀／台北報導〕謝金燕台灣時間昨天在美國紐約皇后大學開唱，不忘獻唱豬哥亮生前最愛的《月彎彎》，更特別和台下歌迷介紹「這是爸爸最喜歡的」；而豬哥亮在病榻時，一直很想要看謝金燕在唱《姐姐》時表演的招牌換裝秀，無奈豬哥亮突然撒手人寰，再也沒有機會看到，昨謝金燕也特地再現這個橋段，一口氣在台上連換5套性感洋裝，遙祭父親在天之靈，唱完後仰望天空，停頓幾秒鐘向天上喊話：「Daddy, I love you.」畫面令人動容。

謝金燕昨數度在台上淚崩。（翻攝YouTube）由於這場演唱會算是父親豬哥亮遺願，因此謝金燕忍痛缺席豬哥亮頭七，照常演出，這也是她暌違1年多後再度公開亮相，外表蒼白又消瘦不少，表情看起來也頗憔悴。開場她強打精神，先以一系列嗨歌《練舞功》、《嗶嗶嗶》等炒熱氣氛，剛開始原本還能和台下觀眾開開小玩笑，甚至比出愛心手勢感謝歌迷，但在唱《想要和你飛》時，終於忍不住淚崩，連要唱《小幸運》前，淚水也是止不住，令人相當心疼。

謝金燕唱完《姐姐》後，仰天向豬哥亮喊話。（翻攝YouTube）豬哥亮和謝金燕18年來從未合體公開亮相，豬哥亮生前一直很想和謝金燕公開和好，去年更直接殺進謝金燕小巨蛋演唱會，但當時謝金燕選擇公開家醜VCR，兩人關係降到冰點，好在豬哥亮離世前，父女倆終於在病床前破冰和解，謝金燕昨也終於親口在舞台上提到父親，也算是圓了豬哥亮的夢。謝金燕預計將在明天搭機返台。

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