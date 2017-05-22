限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 即時新聞

（影音）謝金燕喊「Daddy」數度淚崩 豬哥亮聽到了嗎

2017/05/22 07:11

謝金燕昨強打精神演出。（翻攝YouTube）〔記者蔡琛儀／台北報導〕謝金燕台灣時間昨天在美國紐約皇后大學開唱，不忘獻唱豬哥亮生前最愛的《月彎彎》，更特別和台下歌迷介紹「這是爸爸最喜歡的」；而豬哥亮在病榻時，一直很想要看謝金燕在唱《姐姐》時表演的招牌換裝秀，無奈豬哥亮突然撒手人寰，再也沒有機會看到，昨謝金燕也特地再現這個橋段，一口氣在台上連換5套性感洋裝，遙祭父親在天之靈，唱完後仰望天空，停頓幾秒鐘向天上喊話：「Daddy, I love you.」畫面令人動容。

謝金燕昨數度在台上淚崩。（翻攝YouTube）由於這場演唱會算是父親豬哥亮遺願，因此謝金燕忍痛缺席豬哥亮頭七，照常演出，這也是她暌違1年多後再度公開亮相，外表蒼白又消瘦不少，表情看起來也頗憔悴。開場她強打精神，先以一系列嗨歌《練舞功》、《嗶嗶嗶》等炒熱氣氛，剛開始原本還能和台下觀眾開開小玩笑，甚至比出愛心手勢感謝歌迷，但在唱《想要和你飛》時，終於忍不住淚崩，連要唱《小幸運》前，淚水也是止不住，令人相當心疼。

謝金燕唱完《姐姐》後，仰天向豬哥亮喊話。（翻攝YouTube）豬哥亮和謝金燕18年來從未合體公開亮相，豬哥亮生前一直很想和謝金燕公開和好，去年更直接殺進謝金燕小巨蛋演唱會，但當時謝金燕選擇公開家醜VCR，兩人關係降到冰點，好在豬哥亮離世前，父女倆終於在病床前破冰和解，謝金燕昨也終於親口在舞台上提到父親，也算是圓了豬哥亮的夢。謝金燕預計將在明天搭機返台。

（相關影片取自臉書，如遭移除敬請見諒）

相關新聞

推薦新聞
（影音）謝金燕喊「Daddy」數度淚崩 豬哥亮聽到了嗎 （影音）謝金燕喊「Daddy」數度淚崩 豬哥亮聽到了嗎
2017/05/22 07:11
（影音）要求狂野又自然 54歲阿湯哥墜機撞牆自己上 （影音）要求狂野又自然 54歲阿湯哥墜機撞牆自己上
2017/05/22 07:08
郭書瑤賞臭臉 《通靈少女》最佳綠葉是「他」 郭書瑤賞臭臉 《通靈少女》最佳綠葉是「他」
2017/05/22 06:30
女超人神搶救蓋兒 差點棄影回以色列 女超人神搶救蓋兒 差點棄影回以色列
2017/05/22 06:00
怪獸翹班五月天 香港密會粉絲 怪獸翹班五月天 香港密會粉絲
2017/05/22 06:00
信開黃腔撇禁慾 盼愛女晚婚 狠頒禁愛令 信開黃腔撇禁慾 盼愛女晚婚 狠頒禁愛令
2017/05/22 06:00
周興哲開唱兼慶生 金曲遺「豬」明年再戰 周興哲開唱兼慶生 金曲遺「豬」明年再戰
2017/05/22 06:00
太妍迷上台灣 誇排字應援好棒棒 太妍迷上台灣 誇排字應援好棒棒
2017/05/22 06:00
FTISLAND老么組 尬場BTOB瘋《鬼怪》 FTISLAND老么組 尬場BTOB瘋《鬼怪》
2017/05/22 06:00
「黑熊森林」奪桃影臺灣獎首獎 抱走50萬獎金 「黑熊森林」奪桃影臺灣獎首獎 抱走50萬獎金
2017/05/22 06:00
謝金燕紐約開唱哭喊爸爸我愛你 謝金燕紐約開唱哭喊爸爸我愛你
2017/05/22 06:00
楊祐寧悲傷不語 賀一航弔唁撇不合 楊祐寧悲傷不語 賀一航弔唁撇不合
2017/05/22 06:00
吳克群下跪求婚 王心凌羞得快閃 吳克群下跪求婚 王心凌羞得快閃
2017/05/22 06:00
金曲歌王心疼謝金晶 攻蛋壓力大 金曲歌王心疼謝金晶 攻蛋壓力大
2017/05/22 06:00
小野翻轉課堂 教編劇只準備XX 小野翻轉課堂 教編劇只準備XX
2017/05/22 06:00
驚！差30歲嫩妹站身邊 妮可基嫚的臉變這樣 驚！差30歲嫩妹站身邊 妮可基嫚的臉變這樣
2017/05/21 23:21
直擊！觀眾7度鼓掌 《神力女超人》試映獲滿堂彩 直擊！觀眾7度鼓掌 《神力女超人》試映獲滿堂彩
2017/05/21 22:20
安俊朋逆轉遇死戰 沈建宏失控淚崩 安俊朋逆轉遇死戰 沈建宏失控淚崩
2017/05/21 22:01
被渣男菸燙+拍裸照 名嘴癡喊：他是愛我的！ 被渣男菸燙+拍裸照 名嘴癡喊：他是愛我的！
2017/05/21 21:48
（影音）劉伊心預告當小三 角色PLAY馭戈偉如前夫 （影音）劉伊心預告當小三 角色PLAY馭戈偉如前夫
2017/05/21 21:48
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.