直擊！觀眾7度鼓掌 《神力女超人》試映獲滿堂彩

蓋兒加朵在《神力女超人》裡不僅扮相性感，更上演多場動作戲。（華納提供）

〔記者許世穎／洛杉磯報導〕來自以色列的蓋兒加朵去年首度於《蝙蝠俠對超人：正義曙光》以「神力女超人」一角現身，今年更推出獨立電影《神力女超人》，和克里斯潘恩飾演的英國間諜「史蒂夫崔佛」努力改寫第一次世界大戰的命運。電影20日晚間於洛杉磯舉行全球媒體試片，觀影過程全場觀眾7度鼓掌，就連蓋兒的名字出現都有人歡呼，口碑一片叫好。

蓋兒加朵（右）和克里斯潘恩在《神力女超人》裡並肩作戰，漸生情愫。（華納提供）

《神力女超人》故事延續《蝙蝠俠對超人》中，「黛安娜普林斯」被「蝙蝠俠」布魯斯韋恩發現的舊照片開始倒敘，帶領觀眾挖掘「神力女超人」起源。成年後由蓋兒主演的黛安娜一出場便是焦點，戲裡戲外都吸引目光。在片中她首度披掛上戰場，全場觀眾便一陣鼓掌歡呼，扮相性感、萬夫莫敵的她，堪稱「天使臉孔，魔鬼戰鬥力」，動作戲和娛樂性俱佳。

電影整體節奏流暢，更傳達反戰思想及對於人性的信念，首波評價一掃「DC擴展宇宙」先前《蝙蝠俠對超人》、《自殺突擊隊》的負面評語，獲讚該系列「史上最棒」。蓋兒除了將加入年底《正義聯盟》，日前也已宣布將拍攝《神力女超人》續集，聲勢持續看漲。《神力女超人》5月30日在台上映。