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首頁 > 婉君推

（影音）BTOB讚台粉變漂亮 性材重現《鬼怪》隧道走台步

2017/05/21 21:31

BTOB於台北國際會議中心開唱。（記者王文麟攝）

〔記者粘湘婉／台北報導〕韓團「BTOB」相隔9個月，今再度回到台北國際會議中心開唱，吸引2700名台粉到場支持。今演唱會一開場，7名團員就獻上舞曲《NEW MAN》，瞬間炒熱現場氣氛，老么陸性材去年因演出夯劇《鬼怪》人氣大漲，他今一開口，台下尖叫聲沒斷過，他笑開懷表示：「好開心和大家見面！」獨唱橋段也選擇《鬼怪》插曲《Who Are You》獻給粉絲，掀起另一波高潮。

BTOB獻唱22首歌曲，以《Shake it》畫下完美句點。（記者王文麟攝）

今主唱任炫植選唱林俊傑的《修煉愛情》，美聲讓粉絲如癡如醉，但中途卻發生忘詞小插曲，讓他小小喪氣，不斷搖頭直呼「不好意思」，台下粉絲連忙安慰他，才重拾信心。鎰勳嘴甜讚歌迷「變漂亮」，恩光則是現場大秀健壯6塊腹肌，讓歌迷眼睛大吃冰淇淋。

BTOB演唱會。（記者王文麟攝）

而陸性材在夯劇《鬼怪》中演出劉德華一角，演技備受肯定，今他在演唱會上除獻唱劇中插曲《Who Are You》，更套上大衣重現劇中經典的隧道橋段，笑讚孔劉、李棟旭這段演出十分帥氣。今演唱會上7名成員共獻唱22首歌曲，最後在《Shake it》歌聲中畫下完美句點。今演唱會共進帳970萬，團員們預計明天搭機離台，班機不公開。

BTOB演唱會。（記者王文麟攝）BTOB演唱會。（記者王文麟攝）

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