（影音）太妍狂讚台粉好棒棒 俏皮喊話SM娛樂要加油

〔記者粘湘婉／新北報導〕南韓夯團「少女時代」隊長太妍周五起一連3天在台開唱，今是演唱會最終場，台粉們延續前2天的排字應援，在演唱《Secret》時換新花樣排出「一定要再來」，翻面後排出表情符號「T^T」，絕佳默契讓太妍不斷大喊感動，大讚台粉好厲害，直呼：「你們是用無線電聯絡嗎？」、「大家好狂啊」，笑稱要拍下照片，帶回南韓炫耀。

太妍演唱會。（記者趙世勳攝）

台粉在19日、20日演唱會都帶來不同的排字應援，今太妍在演唱途中，俏皮笑喊「每次大家到排字的時候都會發出窸窸窣窣的聲音，讓人好期待」，用國語笑讚歌迷「好棒棒」、「你們可愛」，更表示迷上台灣了，下次要帶「少女時代」團員再來開唱。

太妍俏皮笑喊「每次大家到排字的時候都會發出窸窸窣窣的聲音，讓人好期待」。（記者趙世勳攝）

今演唱會上也有小插曲，有粉絲舉起手上專輯表示買到瑕疵品，她聽到後立刻笑喊「那你過來吧」，並親切地在台邊幫粉絲簽名，引來全場歌迷尖叫聲四起。她表示之前在南韓也有粉絲拿到瑕疵品，沒想到連台灣都有，讓她當場向經紀公司「SM娛樂」俏皮喊話：「加加油好嗎？」逗趣反應笑翻台下5000名粉絲。

太妍演唱會。（記者趙世勳攝）

而演唱會原本應在《Curtain Call》歌聲下結束，但粉絲卻因捨不得，不願離開，讓太妍忍不住再次重回舞台，「你們好熱情，都不回家」。本來想加碼唱歌的她，因樂團成員已離開舞台，改走到小舞台和粉絲互動，並笑喊當作慶功，最後她向全場粉絲打完招呼，才依依不捨走下台，為3天演唱會畫下完美句點。她預計明天搭機離台，班機不公開。

太妍演唱會。（記者趙世勳攝） 太妍（中）演唱會，與舞群合影。（記者趙世勳攝） 太妍在台開唱第3天，台粉排出「一定要再來」，表情符號「T^T」，讓太妍大讚好狂。（讀者提供）