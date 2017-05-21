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首頁 > 婉君推

演藝圈又傳喜事？吳克群單膝下跪王心凌求愛

2017/05/21 20:26

王心凌和吳克群合唱《NaNaNa》。（天晴音樂）

〔記者蔡琛儀／台北報導〕王心凌昨晚在中國杭州開唱，並請到吳克群擔任嘉賓，為此吳克群還特地向劇組請假，從上海搭了2個半小時的車特地來站台，兩人也難得公開合唱《NaNaNa》，原本王心凌說：「吳克群現在單身，我也想祝福他...」話才說一半，吳克群突然朝著王心凌單膝下跪，讓現場歌迷看了紛紛鼓譟兩個單身咖乾脆「在一起」，王心凌見狀也害羞不已。

王心凌揪工作人員扮成白蛇傳。（天晴音樂）

吳克群也說，認識王心凌這麼久，一直覺得她是個很善良的好女孩，　因此要特別唱《為你寫詩》這首歌，送給王心凌。

吳克群突朝王心凌單膝下跪。（天晴音樂）

昨晚王心凌開場「黃金桂冠女神裝」的姿態現身，帶著鑲金面具頭飾，坐在鳳椅上，氣勢十足，更以一連串快歌《少女的祈禱》、《心電心》等炒熱氣氛，也不忘唱《我會好好的》、《那年夏天寧靜的海》等抒情歌曲，讓現場歌迷紛紛跟著大合唱。這回演唱會大成功，她心情很好，事先預告要在彩排和慶功玩dress code，由於昨晚在杭州舉辦，因此王心凌也提出扮「白蛇傳」，和工作人員玩得不亦樂乎。

王心凌開場的「黃金桂冠女神裝」造型相當吸睛。（天晴音樂）王心凌開場的「黃金桂冠女神裝」造型相當吸睛。（天晴音樂）

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