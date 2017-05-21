才替台灣拿下一勝 許孟哲自曝已賣掉冰球裝備

許孟哲日前參加世界冰球錦標賽替台灣拿下唯一一勝。（翻攝自許孟哲臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕許孟哲今年初獲選為中華民國冰球協會「2017男子成人中華台北代表隊」的選手，並在上月赴保加利亞參加世界冰球錦標賽，替台灣拿下一勝。不過才剛結束比賽沒多久，許孟哲竟自曝日前已用僅8000元的價格將冰球裝備賣掉。

許孟哲上月代表台灣參加世界冰球錦標賽，不料比完賽就把裝備通通賣掉了。（星恆提供）

許孟哲10年前開始投入冰球運動，今年如願當上國手為國爭光，除了付出的努力和心血外，光是裝備就花費2萬元，不過今他錄節目《小明星大跟班》時自曝比完賽回國後就把裝備都賣掉了，讓身邊好友驚訝他是不是不打了，而他解釋只是想換新裝備，「我看到國外要出新的，想說換一下，結果沒想到就有人要買，我是賣給打曲棍球的社團，所以我最近都沒有球可打」。

此外，和舊愛張艾亞分手後，2人的感情狀況一直備受外界關注，對此許孟哲坦言現在還是單身，和張艾亞也沒有聯絡，目前主要把重心放在工作上。

許孟哲透露目前感情仍空窗，私下也沒有和張艾亞聯絡。（翻攝自許孟哲臉書）