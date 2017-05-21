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被渣男菸燙+拍裸照 名嘴癡喊：他是愛我的！

2017/05/21 21:48

許聖梅向來直言敢說，作風嗆辣。（翻攝自許聖梅臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕形象犀利的名嘴許聖梅，多次自爆和結婚29年的老公形同陌路，還聯合小孩集體排擠她，不過她卻仍甘願扮演「阿信」，幫老公扛下1千多萬的債務，她無奈坦言從小家庭沒溫暖，習慣將情感轉移到另一半身上，自曝得了「沒有辦法離開人」的病。

據《蘋果日報》報導，許聖梅透露兒時因爸媽忙於工作，她和妹妹被鄰居輪流照顧，卻慘遭凌虐，當時5歲的她，某天黃昏時和妹妹在家門外玩耍，警察突然來通知媽媽已上吊自殺，讓她痛心疾首，有好長一段時間都陷入嚴重的創傷壓力症候群，只要一到黃昏就會勾起陰影而大哭，也沒辦法自己一個人獨處過生活。

許聖梅直到國中打開爸爸的保險箱時，才發現媽媽曾外遇，「我就看到一張報紙，報紙上面有我媽的名字，我才發現她有別的感情對象，但我爸不相信我媽做這種事，我爸還告那個男的妨害家庭」，更透露媽媽是趁男朋友睡著時吊死在那男的面前，「我非常憤恨，覺得媽媽蠻髒的」。

許聖梅自曝曾當過小三，還隱忍被對方爆打。（翻攝自許聖梅臉書）

而這段過往也讓許聖梅變得容易將感情寄託在男友身上，和大學時期的初戀男友交往半年後，發現自己竟是小三，「那天晚上我趁男友睡著，就把他們家一瓶酒精喝完了」，對方發現後立馬將她送醫急救，自殺未果的她，和男友的嫌隙也越來越深，對方開始動粗，不僅會直接把皮帶拿起來鞭她，在車上爭吵時更會用點菸器燙她，「但我脾氣可以硬到一聲都沒唉」。

直到某年暑假男友因對其他女子施暴被告，警方到男友家搜索才發現不僅有許聖梅的裸照，還有一堆女生的，不過這些渣男行徑仍無法消滅許聖梅對他的愛，她苦求當時任職記者的爸爸，靠關係交保男友，繼續和他勾勾纏了3年多，直到對方結婚，她才死了這條心，「我渴望別人給我愛，所以一直覺得他是愛我的。」許聖梅表示自己個性就是這樣，即使和現任老公關係冷若冰霜，「我也沒有辦法離開他」。

許聖梅（左）和兒子（右）的關係也曾降到冰點。（翻攝自許聖梅臉書）

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