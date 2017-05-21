限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

陳怡蓉穿戰袍拚做人 暗示「我要征服你」

2017/05/21 19:46

薛博仁（左）與陳怡蓉出席博仁聖緹雅慈善之夜。（明悅提供）

〔記者吳志偉／杭州報導〕陳怡蓉婚後超旺夫！醫美CEO老公薛博仁婚後擴大事業版圖，繼在台中開設分店之後，最近與郭台銘為了照顧員工健康而成立的健康管理中心合作，在杭州成立一站式健康管理平台，並且與中國紅十字會成立「新美麗愛心行動」，今天（5/21）他們夫妻倆一同出席博仁聖緹雅慈善之夜。

薛博仁（左）對陳怡蓉形象管理嚴格。（明悅提供）

去年9月兩人在泰國清邁舉行婚禮，陳怡蓉笑說老公常會規定她在家不要穿得太隨便，至少打扮一下，出門的話最好穿裙子，薛博仁解釋因為自己工作關係很重視美感，所以有時在家也會希望老婆能美美的。

薛博仁（左）不怕陳怡蓉拍戲延誤「做人」計劃，笑稱：「她拍她的，我做我的啊！」（明悅提供）

每次活動上，陳怡蓉總是被關心何時生小孩，上周她穿著寛鬆洋裝疑似有喜，她否認並嚷嚷要捶肚子證明，今天她改穿貼身褲裝秀出平坦小腹，笑說：「我可以立刻在老公的診所做腸胃鏡檢查，又要侵入又要麻醉，可以證明沒懷孕。」但也透露每到重大節慶，就會準備性感的「戰袍」，增進夫妻情趣，她笑說：「像是馬甲、褲襪等等，其實沒有很多件戰袍啦！穿上後就是代表『我要征服你』。」陳怡蓉預計9月拍戲，被問到豈不是影響「做人」計劃，薛博仁笑著說：「她拍她的，我做我的啊！晚上都還是會遇到，只要有交功課就好。」

陳怡蓉眼線眾多，不擔心薛博仁（左）有粉絲。（明悅提供）

今天活動前，薛博仁遇到不少粉絲要求合照，陳怡蓉表示早已見怪不怪，在交往時就曾看過粉絲帶著相機衝到手術室，最後被護士轟出來。她在老公胸前比畫，笑說：「他這裡有一把尺。」表示老公無時無刻都在工作，也讓她很放心，會安排在他下班後一起出去吃飯約會，還會故意把他手機藏起來，提醒他不要太忙碌，薛博仁則說：「我的朋友及公司所有員工、同事都跟她很好，對外都說他們是陳怡蓉的好友，所以到處都是眼線。」

薛博仁出席博仁聖緹雅慈善之夜。（明悅提供）

新的杭州醫學中心已持續全面啟動健康假期生活型態優化、生活環境改善等全生命週期、全年度、全方位健康管理服務，讓預防醫學落實在日常生活中，享受健康樂活人生。

相關新聞

推薦新聞
扛母債信用破產 女星大義滅親送媽入獄 扛母債信用破產 女星大義滅親送媽入獄
2017/05/21 16:51
不願當全職媽媽 女星為事業放棄嫁豪門 不願當全職媽媽 女星為事業放棄嫁豪門
2017/05/21 11:18
（獨家）豬哥亮本尊也可顯靈！鄧麗君走了22年竟「現身」 （獨家）豬哥亮本尊也可顯靈！鄧麗君走了22年竟「現身」
2017/05/21 15:33
兒子楊祐寧見豬哥亮15分鐘 傷痛不受訪 兒子楊祐寧見豬哥亮15分鐘 傷痛不受訪
2017/05/21 12:31
男女當街上演活春宮 卻被路人拍成「動物腥球頻道」 男女當街上演活春宮 卻被路人拍成「動物腥球頻道」
2017/05/21 13:11
謝金燕安可唱《大悲咒》 23日回台見爸爸 謝金燕安可唱《大悲咒》 23日回台見爸爸
2017/05/21 11:17
天王級法事馬拉松 辦豬哥亮後事家屬累翻 天王級法事馬拉松 辦豬哥亮後事家屬累翻
2017/05/21 12:51
星二代穿比基尼咬草莓挑逗 痴漢視角攝出南半球 星二代穿比基尼咬草莓挑逗 痴漢視角攝出南半球
2017/05/21 11:56
（影音）允當龍千玉靠山 豬哥亮撂這句Man爆 （影音）允當龍千玉靠山 豬哥亮撂這句Man爆
2017/05/21 15:34
（影音）挑戰世界最臭食物 子瑜嗆到險吐「極度不推」 （影音）挑戰世界最臭食物 子瑜嗆到險吐「極度不推」
2017/05/21 17:59
《太陽的後裔》的她結婚 宋仲基義氣待到結束 《太陽的後裔》的她結婚 宋仲基義氣待到結束
2017/05/21 11:06
謝金燕談演唱心情 變裝秀為爸爸表演的 謝金燕談演唱心情 變裝秀為爸爸表演的
2017/05/21 11:24
處女港姐深V拍婚紗 蹦乳加碼秀長腿 處女港姐深V拍婚紗 蹦乳加碼秀長腿
2017/05/21 16:06
（影音）黃秋生玩得太變態 日男星「對不起日本」息影 （影音）黃秋生玩得太變態 日男星「對不起日本」息影
2017/05/21 18:49
Angelababy回歸《奔跑吧》迪麗熱巴發告別文疑下車 Angelababy回歸《奔跑吧》迪麗熱巴發告別文疑下車
2017/05/21 13:25
陳孝萱露深V熱舞 「他」看了吃醋大罵 陳孝萱露深V熱舞 「他」看了吃醋大罵
2017/05/21 17:36
豬哥亮太愛粉絲 錄影不休息現場開同樂會 豬哥亮太愛粉絲 錄影不休息現場開同樂會
2017/05/21 11:49
日男拿蒟蒻當飛機杯 自慰發生「血案」後竟... 日男拿蒟蒻當飛機杯 自慰發生「血案」後竟...
2017/05/21 12:34
隋棠昨弔唁淚崩 豬哥亮生前為了她「換個太太」！ 隋棠昨弔唁淚崩 豬哥亮生前為了她「換個太太」！
2017/05/21 19:03
索非亞功力仍強！ 向主持人透露：「身邊沒有鬼跟著...」 索非亞功力仍強！ 向主持人透露：「身邊沒有鬼跟著...」
2017/05/21 17:36
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.