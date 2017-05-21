陳怡蓉穿戰袍拚做人 暗示「我要征服你」

薛博仁（左）與陳怡蓉出席博仁聖緹雅慈善之夜。（明悅提供）

〔記者吳志偉／杭州報導〕陳怡蓉婚後超旺夫！醫美CEO老公薛博仁婚後擴大事業版圖，繼在台中開設分店之後，最近與郭台銘為了照顧員工健康而成立的健康管理中心合作，在杭州成立一站式健康管理平台，並且與中國紅十字會成立「新美麗愛心行動」，今天（5/21）他們夫妻倆一同出席博仁聖緹雅慈善之夜。

薛博仁（左）對陳怡蓉形象管理嚴格。（明悅提供）

去年9月兩人在泰國清邁舉行婚禮，陳怡蓉笑說老公常會規定她在家不要穿得太隨便，至少打扮一下，出門的話最好穿裙子，薛博仁解釋因為自己工作關係很重視美感，所以有時在家也會希望老婆能美美的。

薛博仁（左）不怕陳怡蓉拍戲延誤「做人」計劃，笑稱：「她拍她的，我做我的啊！」（明悅提供）

每次活動上，陳怡蓉總是被關心何時生小孩，上周她穿著寛鬆洋裝疑似有喜，她否認並嚷嚷要捶肚子證明，今天她改穿貼身褲裝秀出平坦小腹，笑說：「我可以立刻在老公的診所做腸胃鏡檢查，又要侵入又要麻醉，可以證明沒懷孕。」但也透露每到重大節慶，就會準備性感的「戰袍」，增進夫妻情趣，她笑說：「像是馬甲、褲襪等等，其實沒有很多件戰袍啦！穿上後就是代表『我要征服你』。」陳怡蓉預計9月拍戲，被問到豈不是影響「做人」計劃，薛博仁笑著說：「她拍她的，我做我的啊！晚上都還是會遇到，只要有交功課就好。」

陳怡蓉眼線眾多，不擔心薛博仁（左）有粉絲。（明悅提供）

今天活動前，薛博仁遇到不少粉絲要求合照，陳怡蓉表示早已見怪不怪，在交往時就曾看過粉絲帶著相機衝到手術室，最後被護士轟出來。她在老公胸前比畫，笑說：「他這裡有一把尺。」表示老公無時無刻都在工作，也讓她很放心，會安排在他下班後一起出去吃飯約會，還會故意把他手機藏起來，提醒他不要太忙碌，薛博仁則說：「我的朋友及公司所有員工、同事都跟她很好，對外都說他們是陳怡蓉的好友，所以到處都是眼線。」

薛博仁出席博仁聖緹雅慈善之夜。（明悅提供）

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