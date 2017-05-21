慧慈紅唇笑臉悼豬哥亮 好友緩頰「她很單純」

慧慈昨頂著紅唇背著紅色包包赴靈堂悼念豬哥亮。（記者潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人慧慈昨赴豬哥亮靈堂弔唁，不僅嘻皮笑臉，甚至畫上大紅唇、背著紅色包包。過去和豬哥亮毫無瓜葛的他，一開口竟說：「希望他下輩子投胎到有錢人家裡。」慘遭網友圍剿「炒新聞刷存在感」，而好友「好娜姬」坦言當時有力阻她不要去，不料她真的到場，但也替好友發聲「其實她是很單純善良的，根本沒想那麼多，就是很單純的想去就去了。」



好娜姬（左）澄清慧慈（右）其實很單純，弔唁豬哥亮的本意絕不是炒新聞。（翻攝自好娜姬臉書）

慧慈昨天下午現身豬哥亮靈堂震驚全場，也讓大家不解到底去幹嘛？她更脫稿回應「從小看豬哥亮錄影帶長大」，遭網友痛批根本是刷存在感。和慧慈一路相扶相持的好娜姬透露，看到慧慈在打扮一身紅，又在鏡頭前嘻皮笑臉讓她很無奈，但也表示慧慈因為腦膜炎的關係想法比較不一樣，「她去的本意真的不是炒新聞刷存在感，而是她真的不知道這樣去是會讓人反感」，澄清她的本意絕不是炒新聞，只是單純想去就去了。

此外，好娜姬也提到慧慈曾因通告太少沒收入，一度想吃安眠藥自殺，雖然好娜姬極力幫慧慈想賺錢方法，卻頻頻遭對方拒絕，讓她無奈直喊「有時想幫她都不知道怎麼幫。」雖然如此，她還是心疼慧慈飽受網友痛罵，除了替她發聲外，也向她喊話「希望以後她自己能想通」。

好娜姬全文。（翻攝自好娜姬臉書）

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