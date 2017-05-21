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（影音）黃秋生玩得太變態 日男星「對不起日本」息影

2017/05/21 18:49

船木一輝在片中演日本軍官慘遭閹割。（華映提供）

〔記者賀靜賢／台北報導〕港片《失眠》由《人肉叉燒包》血腥組合黃秋生、導演邱禮濤再度聯手，挑戰觀影極限被列「超限制級」；雖在香港票房開出紅盤，卻傳出因為部份橋段太血腥，讓參與演出的日男星船木一輝身心受創，去年對外宣稱「健康因素」息影，但其實是走不出拍片時的陰影。

《失眠》當中，黃秋生扮演醫學院教授林惜家，專門研究可以讓人類長時間不需要睡眠的方法。一天，他的前女友丘夢熙突然現身求助，因其家人患上失眠症又具攻擊性，林惜家因而開始連串的恐怖實驗，但離奇狀況不斷發生在丘夢熙身上，就連林惜家也漸漸走火入魔....而原來這一切還牽涉到45年前，「香港日佔時期」孿生姐妹侯文媛和侯文禎的一宗倫常慘案！

港片《失眠》挑戰觀影極限。（華映提供）

電影中為描述巨大惡念引發的報應，畫面相當血腥，還有撕人皮，鋸頭骨，取人腦、斬頭顱等。據報導，船木一輝在片中演日本軍人卻慘遭閹割。《香港01》報導他其實一開始沒有看到這個部份在劇本中出現，演出後因而有陰影，甚至覺得「愧對日本」，還希望未來要朝亞洲發展的日星，要多注意角色內容。報導中提到船木有一篇長達4500字的告白文，中間提到：「我最後的工作是拍一部香港恐怖片（即《失眠》），當初會接演，是因為覺得不是戰爭片，在恐怖片演出奸角無所謂，但真正開拍第一場戲時，就覺得作為日本人，是不應該這樣做的.....」。

※《失眠》前導預告（影片擷取自YouTue，如遭移除請見諒。）

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