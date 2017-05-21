限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

（影音）FTISLAND老么組會台粉 敏煥被爆理想型是這款

2017/05/21 17:55

〔記者粘湘婉／台北報導〕南韓花美男樂團「FTISLAND」吉他手宋承炫、鼓手崔敏煥因年紀最小，在團內被暱稱是「老么組」，今晚2人拋下團員，獨自在ATT SHOW BOX會台粉。稍早，2人受訪時，不時爆料對方小祕密，承炫更吐槽敏煥是「標準的外貌協會」，最愛漂亮女生，讓敏煥害羞到從耳根紅到脖子，急忙大喊：「這個話題就到這邊停止吧」。

「FTISLAND」吉他手宋承炫（左起）、鼓手崔敏煥今登台舉辦見面會。（記者王文麟攝）

今2人被問到，遇到喜歡的女生會作何反應，承炫大方坦承自己愛漂亮女孩，笑稱：「只要是男人都愛漂亮的啊」，並表示笑容漂亮的女孩相當吸引人；然而，一旁的敏煥卻表示，比起外貌，對方喜歡自己最重要，讓一旁的承炫聽到立刻吐槽笑喊：「你騙人，哪有這回事，你明明就是外貌協會，不是最愛鵝蛋臉、嘴唇漂亮的女孩嘛？」

「FTISLAND」吉他手宋承炫（左起）、鼓手崔敏煥台上互相吐槽搞笑，展現深厚交情。（記者王文麟攝）

然而，2人之前隨團來台演出多次，這次首次拋下團員獨自行動，被問到團員反應，承炫笑喊：「團員反應很普通耶，只說要好好努力，我想他們應該很羨慕吧。」此外，敏煥自爆出道後，將近4年體重都維持在最高峰65公斤，胖到下巴都不見。日前他下定決心節食減肥，這次來台只能忍痛拒絕台灣美食，今他自曝體重祕密：「因為我身高不高，胖一點就會很明顯，現在瘦到63公斤了，我的目標是60公斤，還有一段距離。」

2017 FTISLAND Minhwan&Seunghyun– Taipei記者會。（記者王文麟攝）2017 FTISLAND Minhwan&Seunghyun– Taipei記者會。（記者王文麟攝）

相關新聞

推薦新聞
謝金燕首吐父喪心聲 唱到這首就哭了 謝金燕首吐父喪心聲 唱到這首就哭了
2017/05/21 09:57
扛母債信用破產 女星大義滅親送媽入獄 扛母債信用破產 女星大義滅親送媽入獄
2017/05/21 16:51
謝金燕忍淚唱《月彎彎》 想要跟爸爸飛 謝金燕忍淚唱《月彎彎》 想要跟爸爸飛
2017/05/21 10:14
不願當全職媽媽 女星為事業放棄嫁豪門 不願當全職媽媽 女星為事業放棄嫁豪門
2017/05/21 11:18
蔡依林「在法國出道了」 登時尚雜誌變新人 ！ 蔡依林「在法國出道了」 登時尚雜誌變新人 ！
2017/05/21 09:11
謝金燕安可唱《大悲咒》 23日回台見爸爸 謝金燕安可唱《大悲咒》 23日回台見爸爸
2017/05/21 11:17
星二代穿比基尼咬草莓挑逗 痴漢視角攝出南半球 星二代穿比基尼咬草莓挑逗 痴漢視角攝出南半球
2017/05/21 11:56
囧！男星性慾強迷玩換妻俱樂部 竟睡到自己老婆 囧！男星性慾強迷玩換妻俱樂部 竟睡到自己老婆
2017/05/21 12:24
謝金燕望天喊：爸我愛你！《姐姐》忍痛秀變裝 謝金燕望天喊：爸我愛你！《姐姐》忍痛秀變裝
2017/05/21 10:52
（影音）允當龍千玉靠山 豬哥亮撂這句Man爆 （影音）允當龍千玉靠山 豬哥亮撂這句Man爆
2017/05/21 15:34
根本就是周子瑜！ 輔大正妹讓鄉民暴動惹 根本就是周子瑜！ 輔大正妹讓鄉民暴動惹
2017/05/21 09:58
（影音）我的大哥一路好走！阿吉仔相信豬哥亮化金蛾回來 （影音）我的大哥一路好走！阿吉仔相信豬哥亮化金蛾回來
2017/05/21 14:33
（影音）謝金燕擦身頭七淚崩 吞傷遙祭豬哥亮 （影音）謝金燕擦身頭七淚崩 吞傷遙祭豬哥亮
2017/05/21 10:24
女星願當二奶 竟向正宮提「2女共侍1夫」 女星願當二奶 竟向正宮提「2女共侍1夫」
2017/05/21 17:17
處女港姐深V拍婚紗 蹦乳加碼秀長腿 處女港姐深V拍婚紗 蹦乳加碼秀長腿
2017/05/21 16:06
巨石強森搭檔湯姆漢克 宣告2020選總統！ 巨石強森搭檔湯姆漢克 宣告2020選總統！
2017/05/21 14:50
強尼戴普險拒演《神鬼奇航5》 竟然只因這個理由...！ 強尼戴普險拒演《神鬼奇航5》 竟然只因這個理由...！
2017/05/21 13:10
Angelababy回歸《奔跑吧》迪麗熱巴發告別文疑下車 Angelababy回歸《奔跑吧》迪麗熱巴發告別文疑下車
2017/05/21 13:25
日男拿蒟蒻當飛機杯 自慰發生「血案」後竟... 日男拿蒟蒻當飛機杯 自慰發生「血案」後竟...
2017/05/21 12:34
豬哥亮太愛粉絲 錄影不休息現場開同樂會 豬哥亮太愛粉絲 錄影不休息現場開同樂會
2017/05/21 11:49
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.