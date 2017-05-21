（影音）FTISLAND老么組會台粉 敏煥被爆理想型是這款

〔記者粘湘婉／台北報導〕南韓花美男樂團「FTISLAND」吉他手宋承炫、鼓手崔敏煥因年紀最小，在團內被暱稱是「老么組」，今晚2人拋下團員，獨自在ATT SHOW BOX會台粉。稍早，2人受訪時，不時爆料對方小祕密，承炫更吐槽敏煥是「標準的外貌協會」，最愛漂亮女生，讓敏煥害羞到從耳根紅到脖子，急忙大喊：「這個話題就到這邊停止吧」。

「FTISLAND」吉他手宋承炫（左起）、鼓手崔敏煥今登台舉辦見面會。（記者王文麟攝）

今2人被問到，遇到喜歡的女生會作何反應，承炫大方坦承自己愛漂亮女孩，笑稱：「只要是男人都愛漂亮的啊」，並表示笑容漂亮的女孩相當吸引人；然而，一旁的敏煥卻表示，比起外貌，對方喜歡自己最重要，讓一旁的承炫聽到立刻吐槽笑喊：「你騙人，哪有這回事，你明明就是外貌協會，不是最愛鵝蛋臉、嘴唇漂亮的女孩嘛？」

「FTISLAND」吉他手宋承炫（左起）、鼓手崔敏煥台上互相吐槽搞笑，展現深厚交情。（記者王文麟攝）

然而，2人之前隨團來台演出多次，這次首次拋下團員獨自行動，被問到團員反應，承炫笑喊：「團員反應很普通耶，只說要好好努力，我想他們應該很羨慕吧。」此外，敏煥自爆出道後，將近4年體重都維持在最高峰65公斤，胖到下巴都不見。日前他下定決心節食減肥，這次來台只能忍痛拒絕台灣美食，今他自曝體重祕密：「因為我身高不高，胖一點就會很明顯，現在瘦到63公斤了，我的目標是60公斤，還有一段距離。」

2017 FTISLAND Minhwan&Seunghyun– Taipei記者會。（記者王文麟攝） 2017 FTISLAND Minhwan&Seunghyun– Taipei記者會。（記者王文麟攝）