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方志友失手剪壞女兒瀏海！ Mia貼心笑喊「謝謝媽媽」

2017/05/21 17:57

方志友和楊銘威婚後生下愛女Mia，夫妻倆常常在臉書分享一家人的日常生活。（翻攝自方志友臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕演藝圈夫妻方志友和楊銘威去年結婚後，生下愛女「Mia」， 一家3口生活幸福美滿，夫妻倆也常常在臉書分享愛女的日常趣事。今方志友親手替Mia剪頭髮，不料下手太重竟變成「超眉上齊劉海」，連方志友自己都看了噴笑說：「好短！」

方志友今替Mia剪頭髮，卻一不小心失手剪壞瀏海，而方志友也特別錄影給工作中的楊銘威看，影片中，方志友藏不住笑意問Mia「可愛嗎？」而Mia則立刻露出燦笑回答「可愛！」更貼心喊「謝謝媽媽」，似乎對新髮型相當滿意，不過一旁的方志友看到女兒的極短瀏海仍不禁噴笑直呼「好短！」連老公楊銘威看了都笑回：「媽媽好壞！」一家人互動十分逗趣。

方志友替Mia剪頭髮，不料失手把瀏海剪太短。（翻攝自楊銘威臉書）

雖然Mia的瀏海被剪壞，但網友看了還是紛紛大讚Mia的大眼睛配上超短瀏海超可愛，更稱「極短瀏海不是隨便人可以駕馭的」、「搞不好會造成流行」，意外掀起熱議。

雖然瀏海被剪壞，但Mia仍貼心的跟方志友說：「謝謝媽媽！」（翻攝自方志友臉書）

（影片擷取自楊銘威臉書，如遭移除敬請見諒）

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