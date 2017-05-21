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立委陳學聖指故宮文創涉侵權？ 院長林正儀：待法律釐清

2017/05/21 16:33

設計師王培浩（中）與立委陳學聖（右）舉行「故宮嚴重侵權，拒不道歉」記者會，王培浩說明自己作品的設計理念與故宮商品的仿冒細節。（記者陳志曲攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕立委陳學聖今日陪同珠寶設計師王培浩召開記者會指控故宮文創商品涉侵權，要求故宮道歉，故宮院長林正儀表示，遭指控商品已先下架，但故宮不能就單方面指控就道歉，商品是否確實侵權應該由法律認定，在法律徹查侵權是否屬實的過程中，故宮也會針對身為博物館文創平台，在平台與監督機制各方面是否還有檢討改進之處。

關於合作廠商提案開發「牡丹別針」系列商品 （牡丹別針珍珠桃、珍珠藍、鋯石黃、鋯石藍及鋯石紫），故宮於今年二月收到檢舉疑似侵害他人之專利權、著作權等，故宮隨即將有疑慮的商品下架，並展開調查，隨後於四月更進一步該家廠商七十多項在賣店販售之珠寶商品全部先行下架，待後續依法辦理。林正儀表示，故宮本於高度尊重智慧財產權之立場，調查期間將商品先行下架停止販售，但侵權疑慮攸關指控者權益與廠商的名譽，必須經過很審慎完整的法律認定，廠商提案商品倘有侵害第三人合法權益，應負責處理並承擔一切法律責任，故宮亦將賡續要求廠商依約與當事人妥善協商並辦理一切事宜，以保障原設計者之智慧財產權利。但如未經法院判決逕自向指控者道歉，恐模糊責任焦點。

故宮近年來透過合作開發、圖像授權、影音授權、 品牌授權、出版授權及委託承銷等各種產銷機制，建立博物館文創平台，目前與故宮合作產製開發或銷售文創商品的業者達200餘家，故宮作為國內博物館界最重要的文創平台，除持續要求各合作廠商開發商品應注重原創設計，不得有侵犯他人智慧財產權行為。對現行制度下的侵權規範亦進行檢討，未來除加強上架產品的審查外，也將增加侵權者的懲罰條款，包括如有侵權之廠商，三年內不得在故宮文創平台銷售。此外，對於商品製造商的標名也將重新規範。

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