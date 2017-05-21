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演唱會結束還不休息！ 彈頭曝周杰倫成功關鍵

2017/05/21 16:48

周杰倫20、21日在南京舉辦「周杰倫地表最強世界巡迴演唱會」。（翻攝自周杰倫臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕亞洲天王「周董」周杰倫近日忙著「周杰倫地表最強世界巡迴演唱會」，20、21日來到南京站，不料昨結束5萬人演唱會後，周董不但不喊累，竟還找了好友「南拳媽媽」的彈頭一起寫歌，一寫就寫到早上5點，認真態度讓彈頭佩服不已，向團員喊話：「我們能不努力嗎？」

彈頭透露周杰倫演唱會結束後仍堅持寫歌，一寫就寫了一整晚。（翻攝自彈頭臉書）

彈頭近期跟著周杰倫忙巡迴演唱會，昨結束南京的第一場後，周杰倫不但沒有好好休息，反而工作魂上身找了彈頭一起寫歌，讓彈頭驚呼：「他1小時前才唱完5萬人的演唱會！」此外，他更透露本來已經熟睡，不料凌晨5點半竟被琴聲嚇醒，才發現身旁的周杰倫寫歌寫了一整夜，即使已身為紅遍兩岸三地的天王，對自我的要求仍相當嚴苛。

彈頭除了分享周杰倫的驚人行徑外，也藉此向南拳媽媽喊話「我們要嚴格檢視自己」，希望團員們能向周杰倫看齊。其實周杰倫出道前曾寫過不少膾炙人口的作品，一直到被吳宗憲發掘才得以被看見，不過當時吳宗憲要求他要在10天內寫出50首歌，經過沒日沒夜的努力才成功發行首張專輯，而不變的認真態度就是周杰倫成功的關鍵。

彈頭全文。（翻攝自彈頭臉書）

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