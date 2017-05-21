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扛母債信用破產 女星大義滅親送媽入獄

2017/05/21 16:51

簡沛恩的媽媽吳春美曾有詐財前科，2007年被判刑入獄。（翻攝自簡沛恩臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人簡沛恩的媽媽過去因假扮貴婦詐財，2007年遭判刑入獄，她坦言過去10年為了扛母債，瘋狂接戲、拍戲，搞到健康亮起紅燈，還曾被逼到宣告信用破產，讓她備受煎熬，近幾年她淡出螢光幕，靠著心靈課程和看書轉念，和母親敞開心胸溝通，「希望她真的能有所領悟」。

據《壹週刊》報導，簡沛恩透露媽媽在19歲時就生下她，經常將不幸的事都怪罪到她身上，父母離異後，才3歲的她就被送到南投外公外婆家，看著同學都有爸媽，認為是爸媽不愛她才將她棄養，讓她經常暗自偷哭，十分沒有安全感。

簡沛恩從一出社會就開始幫媽媽還債，不過媽媽卻變本加厲，債款只會有增無減，「她為了滿足自己的物慾，裝可憐向我身邊的好友們借錢，借到我無力償還」，一方面對朋友感到抱歉，一方面又覺得丟臉的她，最後氣哭要朋友別再借錢給她媽媽。

簡沛恩透露曾被媽媽的債務逼到信用破產。（翻攝自簡沛恩臉書）

之後她媽媽又把房子抵押向銀行貸款，「我那時候薪水根本支付不了每月龐大的貸款，但我是她的連帶保證人，硬撐了幾年真的沒辦法，最後只能宣告信用破產」，讓簡沛恩有整整6年的時間，沒有銀行帳戶和信用卡，不僅如此，拍戲時還得膽戰心驚，怕又有黑道直接到拍戲現場討債，或是又有莫名電話打來討債，想到這些眼淚就潰堤，也自嘲最擅長的哭戲就是那時候被訓練出來的。

簡沛恩為償還母債，拍戲拍到憂鬱症、腫瘤纏身，最終媽媽在2007年因詐欺罪被起訴，她心一橫，冒著被罵不孝的風險，拒絕拿錢出來幫忙上訴，最後媽媽被送入監獄，她也選擇淡出演藝圈，修習心靈課程讓自己釋懷，向媽媽沉痛喊話：「我是妳的女兒，照顧妳是義務，但妳這輩子的功課要自己發現、自己完成，我無法幫妳。」

簡沛恩近來積極轉念，試著放下對媽媽的怨懟。（翻攝自簡沛恩臉書）

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