梁家輝結婚30周年 雙胞胎愛女甜曬童年萌照
2017/05/21 15:13
Chloe上傳和爸媽一起出遊的照片。（翻攝自IG）〔娛樂頻道／綜合報導〕59歲金獎影帝梁家輝，和老婆江嘉年育有2名美麗的雙胞胎女兒，一家人感情十分融洽緊密，昨是他們結婚30周年紀念日兼江嘉年的生日，小女兒Nikkie不忘在IG上大聲向父母示愛，還曬出童年舊照，直喊：「祝這個世界上最美麗、聰明、大方、完美的媽咪生日快樂，亦祝我兩位最好的朋友─爹地、媽咪結婚30周年快樂！我非常愛你們！」
大女兒Chloe則是曬出和父母穿著黑白親子裝一同出遊的照片，祝賀他們周年快樂，照片中3人都笑得相當燦爛，一家人甜蜜感情令人稱羨。
Nikkie分享和爸媽及姊姊的童年舊照，祝賀爸媽周年快樂。（翻攝自IG）
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