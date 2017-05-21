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（影音）具惠善結婚一周年 安宰賢甜跳「小熊舞」慶祝

2017/05/21 15:11

安宰賢（右）與具惠善婚後相當恩愛。（翻攝自安宰賢Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓藝人安宰賢與具惠善因戲結緣，於去年521步入禮堂，兩人還曾參加實境秀《新婚日記》大秀恩愛，是演藝圈著名的甜蜜夫妻，今天是他們的結婚周年紀念日，安宰賢在Instagram秀出他穿著小熊布偶裝，大跳可愛舞蹈的影片，閃瞎一票粉絲。

安宰賢穿上小熊裝慶祝結婚周年紀念日。（翻攝自安宰賢Instagram）

影片中安宰賢穿著成套的小熊布偶裝，一開始對鏡頭扭了扭屁股，便跳起了他的「小熊舞蹈」，只見他相當賣力的跳著舞，還不時蹲下在地上跳來跳去，模樣十分可愛，為了慶祝與愛妻的結婚紀念日可說卯足全力，而他們的恩愛互動讓網友直呼「比偶像劇還甜」。

安宰賢秀出夫妻倆共同創作的畫作。（翻攝自安宰賢Instagram）

具惠善日前因嚴重過敏性消化功能障礙被緊急送醫，此病嚴重可能會導致生命危險，讓粉絲們相當擔心，經過休養後具善惠昨日現身展覽簽名會，臉色蒼白的模樣令人心疼，她在休養期間曾與老公在家一同作畫，安宰賢日前也秀出作品，笑說自己是太太教的第一個小孩。

影片點此

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