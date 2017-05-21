緋紅女巫深V中門大開 秀美乳辣翻坎城
2017/05/21 13:33
伊莉莎白歐森（左）的深V低胸裝相當吸睛，右為傑瑞米雷納。（翻攝坎城影展臉書）
〔記者許世穎／綜合報導〕第70屆坎城影展正在當地進行中，「鷹眼」傑瑞米雷納和「緋紅女巫」伊莉莎白歐森合作新片《風河谷》（暫譯，Wind River），於台灣時間今凌晨在影展首映，2人也繼記者會後再度一起走紅毯，伊莉莎白歐森以一襲大開中門的粉色低胸裝大秀美乳，立刻成為全場焦點。
伊莉莎白歐森（中）和傑瑞米雷納（右）、茱莉亞瓊斯一同出席《風河谷》坎城首映會。（翻攝坎城影展臉書）
《風河谷》由《怒火邊界》、《赴湯蹈火》編劇泰勒謝里丹自編自導，入圍本屆坎城影展「一種注目」單元，描述傑瑞米飾演的美國魚類及野生動物管理局職員，和伊莉莎伯飾演的FBI菜鳥探員一起調查一宗少女謀殺案。該片日前也被國際權威電影雜誌《Screen》選入本屆坎城影展主競賽、一種注目及導演雙周等單元最突出10部入圍佳片。
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