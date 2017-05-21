巨石強森搭檔湯姆漢克 宣告2020選總統！

巨石強森（左）與湯姆漢克（右）搞笑在《週六夜現場》42季最終回中，表明要攜手競選2020年的總統大位。（翻攝自BuzzFeed）

〔記者陳昱均／綜合報導〕自從身為政治素人的川普在去年美國總統大選爆冷當選後，引爆全美反川普人士的抗議潮，不少好萊塢明星此後也都不斷發聲說要參與政治，來表達對川普的不滿；其中，摔角選手出身的好萊塢男星巨石強森，也被問過會不會考慮4年後來競選總統，沒想到他竟大方回應：「不排除任何可能」，加上有阿諾史瓦辛格藝壇轉戰政壇的例子在前，讓人覺得可能真的有譜。而在美國當地20日晚間播出的熱門綜藝節目《週六夜現場》（SNL）上，巨石強森就在當中與影帝湯姆漢克馬上搞笑組成了正副手，還放話決定共同在2020年參選！

巨石強森（左）與凱蒂佩芮（右）等大咖明星都是本集《週六夜現場》的參與嘉賓。（翻攝自SNL臉書）

《週六夜現場》在美國當地時間20日，播出了第42季的最終篇，現場除了該季固定班底外，更是眾星雲集，連巨石強森、湯姆漢克、凱蒂佩芮、思嘉喬安森等大咖明星也一同加入來與觀眾告別本季，其中身為主持人的巨石強森，就趁這個機會開玩笑宣稱自己已經決定要競選2020年的美國總統，說道：「我想要一次說清楚，我將會參加，在今晚的一開始，我宣布決定競選下一屆美國總統」，瞬間引發台下觀眾熱烈的尖叫與鼓掌聲。

巨石強森（左）先前早就已經透露不排除選總統一事，這次在《週六夜現場》42季最終回中他更是直接開玩笑表明要選。（翻攝自Hollywood Reporter）

在本季節目中以靠著惡搞扮成川普的男星亞歷鮑德溫，就毛遂自薦表示想與巨石強森一同參選，不過其他主持人們則大推湯姆漢克才是最適合巨石強森的搭檔，湯姆漢克也欣然跟著一起開玩笑表示：「我無法拒絕這個機會，事實就是美國真的需要我們，我曾演過2部飛機墜毀的電影，但人們仍期待在飛行途中見到我」，逗笑所有人。而為了證明2人真的有能力獲得群眾支持，還為目標族群進行了分配，過去曾演過10多部二戰電影的湯姆漢克，就決定主攻年長者，而演出不少夯片的巨石強森就自然而然準備搶佔年輕族群的票倉，巨石強森更自信滿滿地表示：「過去我從未考慮過選總統，完全不認為自己有那個資格，但現在我卻擔心我太有資格了」，湯姆漢克聽了也附和：「看來我們真的得來選了！」

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巨石強森（左）與湯姆漢克（右）不只已經訂好參選的作戰計畫，節目方還特別為他們製作決戰2020的布條，引發爆笑。（翻攝自SNL臉書）