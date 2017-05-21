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小亨堡這方法好正能量 讓飛翔成功戒奶嘴

2017/05/21 13:51

小亨堡是照顧飛飛翔翔的保母，和黑人及范范相處超融洽。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人范瑋琪和「黑人」陳建州育有一對2歲的雙胞胎兒子「飛飛翔翔」，先前不少網友熱心提醒，該讓飛飛翔翔戒掉奶嘴了，雖然醫生有表示3歲前依賴很正常，但保母小亨堡仍貼心的想讓他們早日戒掉奶嘴，雖然一開始有點困難，但小亨堡使用「愛的教育」，竟然4天就看到顯著成果，讓網友大讚：「太棒了！」

小亨堡愛的教育方法，讓飛飛翔翔成功戒掉奶嘴。（翻攝自臉書）原來小亨堡認為孩子要適時、適當的給予鼓勵，剛開始先拿掉飛飛翔翔的奶嘴，孩子會哭鬧說「要嘴嘴」，但她回答他們說：「嘴嘴被飛飛跟翔翔咬破了，而且嘴嘴陪飛飛翔翔好久了，我們現在要幫忙嘴嘴去找媽媽好嗎～嘴嘴好想媽媽噢。」有愛心的飛飛立刻說好，翔翔也是每到睡覺時間就躺好，不需要奶嘴陪睡，至今已進行到第4天，小亨堡還曾跟兄弟倆說，只要不吃奶嘴，就會有玩具當小禮物，所以每天飛飛一起床都在唸「飛飛要禮物」，她透露：「昨天收到禮物分享玩具的時候，可以感覺到孩子心中充滿喜悅。飛翔加油，我們要繼續保持噢！」網友大讚小亨堡對小朋友很有一套，也很有耐心，稱她真的是一個好保母。

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